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▲▼入行多年的金城武外型帥氣，加上個性低調，更添神秘色彩，即使近年來作品銳減，仍擁有大票粉絲。（圖／豆瓣網、微博）

▲小S（左起）、金城武、大S攜手參加第37金馬獎頒獎典禮。（圖／大S微博）

▲大S回憶10幾年前和金城武牽手走金馬獎星光大道的心境。（圖／大S微博）

第61屆金馬獎頒獎典禮將於11月23日在台北流行音樂中心登場，今年大牌頒獎嘉賓有奧斯卡最佳男配角關繼威、日本影帝阿部寬、金馬影后林嘉欣、吳君如、男神許光漢等人，回顧過去典禮，傳奇巨星金城武也曾多次參與盛會。24年前，他和ASOS（大S徐熙媛、小S徐熙娣）一起走紅毯，大S還興奮表示牽到金城武的手。2000年12月2日，金城武受邀擔任第37屆金馬獎頒獎嘉賓，當時被安排和當紅的大S、小S及媒體大亨邱復生走星光大道，當晚27歲的金城武一頭招牌日系長捲髮，身穿酒紅色襯衫外搭黑色西裝外套，光是「撕漫男」般的俊美盛顏即引起全場民眾尖叫，大S選穿白色削肩毛背心和激短熱褲，露出白皙膚色的鉛筆腿，而當時還戴著牙套的小S則以一襲同色系高領裙裝亮相。那時ASOS指定要和金城武一起走金馬紅毯，大S之後還開心大呼：「我牽到金城武的手了耶！」大S曾在2017年10月於微博分享17年前和金城武參加金馬獎的照片，寫下：「早安善良的男孩女孩～夢想會在你最美好的年份，突如其來的出現！只要你心中保有赤子。加油！」回味自己那一刻追夢、也追星成功的喜悅。大S曾經說，自己心目中第一名的帥哥始終沒變，就是金城武，而她出道隔年便幸運和金城武合拍一支雪露乳酸飲料的廣告，兩人在假雪景上溜冰，金城武頻頻對冰山美人大S獻殷情，後來大S在節目中分享拍廣告的感受，直呼：「金城武當時繞著我轉耶！」小迷妹模樣毫不隱藏，顯見對偶像的愛慕有多深。