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2024年世界棒球12強賽臺北大巨蛋賽事持續開出紅盤，雖然今天並非中華隊賽事，但是關鍵的「日韓大戰」仍然吸引20028名觀眾進場，日本和韓國球迷都有加油團組織進場，現場氣氛熱絡。這一場由日本對上韓國的比賽相當關鍵，將很大程度的影響後續分組晉級態勢，因此國內外都很關注。而對於首戰意外敗給中華隊的韓國來說，今天有贏球壓力，一壘側的韓國加油團聲勢浩大，賣力加油；而三壘側的日本球迷群也相當熱情，高唱加油哥，兩邊形成對抗之勢。臺北大巨蛋12強賽13日首戰上演「台韓大戰」，不愧是票房保證的對戰組合，當晚門票完售，總共吸引34528名觀眾進場。14日中華隊交手多明尼加，人數相對減少，不過官方公布的人數，仍有20388名觀眾進場，突破2萬人大關。今天前6局打完雙方多次互換領先，韓國隊長打火力發揮出色，朴東原、尹東熙都有著適時一擊演出；而日本隊則是維持細膩的打擊表現，牧秀悟的兩分打點安打，球隊目前以4：3領先。