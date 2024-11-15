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▲隨著颱風逐漸接近，今晚到明天清晨雨勢最猛烈，花蓮以南、南部地區降雨明顯。（圖／中央氣象署提供）

▲北台灣明天溫度較高，到週日（17日）逐日下滑，下週二（19日）桃園以北、宜蘭高溫剩下19度、20度，提醒民眾留意溫度變化。（圖／中央氣象署提供）

天兔颱風減弱了，預估清晨到明（16）日白天將會登陸恆春半島，並且預計颱風中心有機會在中午前後從東南部出海，通過陸地的過程中有機會減弱為熱帶性低氣壓。颱風走後東北季風逐漸增強，入夜後北部、東北部降雨逐漸增加，下週降溫降雨，需要留意天氣變化。天兔颱風在過去3小時又減弱了！目前強度維持輕度颱風，七級風平均暴風半徑100公里，還會持續減弱，在今晚到明天會持續影響台灣天氣，天兔颱風晚間8時在鵝鑾鼻西南西方110公里海面上。目前陸上警戒範圍為高雄、屏東、台東、恆春半島；海上警戒範圍為台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。中央氣象署預報中心即時預報科長劉宇其指出，天兔颱風整體雲系鬆散，外圍環流侷限在颱風東側，代表天兔颱風已經明顯減弱，預估未來會朝著東北往台灣西南部沿岸前進，16日中午中心有機會從過東南部出海，並且減弱為熱帶性低氣壓。降雨部分，今天台東、恆春半島降雨明顯，最大累積雨量在屏東大漢山，今（15）日累積達到170毫米。目前中央氣象署針對台東地區、屏東山區、恆春半島發布豪雨特報。隨著颱風逐漸接近，今晚到明天清晨雨勢最猛烈，花蓮以南、南部地區降雨明顯，尤其台東、恆春半島，到了明天白天颱風通過進入東南方海域，入夜後北部、東北部降雨逐漸增加。週日（17日）基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨廣泛，並有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北及花蓮地區有局部短暫陣雨，花蓮地區亦有局部大雨發生的機率，其他地方也會有零星的降雨未來一週東北季風強盛，北台灣明天溫度較高，到週日（17日）逐日下滑，下週二（19日）桃園以北、宜蘭剩下19度、20度，提醒民眾留意溫度變化。