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▲滑壘過程中，牧秀悟與韓國內野手朴成韓（Park Sung-han）發生碰撞，導致後者痛苦倒地。（圖／記者朱永強攝）

日本棒球代表隊「日本武士隊」內野手牧秀悟（日職效力於橫濱DeNA），在15日進行的2024年世界12強賽小組賽對韓國的比賽中，於第7局擊出二壘打後，在滑壘過程中與韓國守備球員朴成韓發生碰撞，立即幫對方呼叫救護人員，展現出紳士般的態度，也贏得場內觀眾的喝采。牧秀悟今天以「第6棒、一壘手」身份先發出賽，比賽進行到第5局時，他擊出關鍵的逆轉二壘打，幫日本將比分逆轉為4：3。到了第7局，他在第4次打擊中掃出左外野深遠的球，球打在全壘打牆上反彈回場內。他拼盡全力滑進二壘，驚險地安全上壘。然而，滑壘過程中，牧與韓國內野手朴成韓（Park Sung-han）發生碰撞，導致後者痛苦倒地。牧並未因為自己敲安而表現出喜悅，而是立刻走向受傷的對手，神情焦急，關切地查看對方的情況，並主動呼叫醫療人員。朴在接受短暫檢查後，雖然表情痛苦，但依然繼續比賽。這一幕贏得了場內觀眾的熱烈掌聲與喝采。這一幕牧不僅展現了的高超球技，也彰顯了雙方之間的尊重和體育精神。過去日韓戰因為雙方的歷史情結，總是打得異常激烈，不過此役雙方儘管比數膠著，仍然有暖心時刻。