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▲韓國啦啦隊女神「全民表妹」李雅英在台灣擁有超高人氣，近來她從富邦悍將啦啦隊Fubon Angels轉回浪LIVE台啤永豐雲豹專屬啦啦隊。（圖／記者朱永強拍攝）

▲李雅英透露，目前想先專心在啦啦隊應援上，珍惜當下。（圖／記者朱永強拍攝）

▲李雅英分析棒球和籃球場應援的差別。（圖／記者朱永強拍攝）

韓國啦啦隊女神「全民表妹」李雅英在台灣擁有超高人氣，近來她從富邦悍將啦啦隊Fubon Angels轉回浪LIVE台啤永豐雲豹專屬啦啦隊。李雅英接受《NOWnews今日新聞》訪問，首度吐露回到「電豹女」的原因，坦言自己剛到台灣來時就是加入她們的行列，如今回到電豹女感覺十分熟悉，「特別感謝。」她也曝光未來規劃，目前想先專心在啦啦隊應援上，接下來也會開始跑快閃活動，限量版禮物還可能和女神的「DNA」有關。李雅英從1月到台灣來，至今已經快1年時間，被問到是否已經適應，她不假思索回應：「會！」由於2個禮拜就會回韓國一次，她也笑說自己不會想家，「開始要想家了，就又回去了。」她透露自己不是會有長遠計劃的人，會享受當下，「先專心在啦啦隊上，認真做這個工作，未來有更多機會也會想嘗試。」李雅英同時宣布接下來的重大計畫，透露自己要開始做快閃店，從今年夏天就開始籌備，「在攝影棚拍了照片，還收集了從未公開過的照片，爲了製作還開了好幾次會議。」李雅英會起心動念開始做個人周邊，也是因為已經來台灣已經1年，受到廣大粉絲喜愛讓她十分感激，因此想將自己真實的模樣和粉絲分享，在12月9日到15日之間將舉行快閃活動，到時候她將會和粉絲見面，李雅英也透露，是否會有限量版還是祕密，她語帶保留表示：「沾上我的DNA的⋯⋯？就到這裡！」她對粉絲們喊話：「我的夢想是嘗試個人周邊產品，能和臺灣粉絲們一起實現這個夢想，真的很高興。 以後也會爲了成爲受到大家喜愛的雅英而繼續努力的。 」李雅英在韓國就有豐富啦啦隊經驗，曾是韓國職籃「釜山 BNK Sum」、「大邱KOGAS飛馬」隊員，也曾待過職棒「樂天巨人啦啦隊」、「韓國職棒起亞虎啦啦隊」，因此如今在台灣從富邦Fubon Angels轉回到電豹女，她感覺特別適應，「很感謝台灣給我這個機會到籃球啦啦隊應援，自己覺得棒球和籃球應援的氣氛很不同，可能是因為室內、室外的差別，籃球比較集中在比賽上跟看啦啦隊的部分，棒球則是大家一起應援，全場充滿活力、熱鬧的感覺。」