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▲天兔颱風（Usagi）今（15）日晚間21點中心位置在鵝鑾鼻的西方約 100 公里之處。（圖／中央氣象署）

天兔颱風（Usagi）今（15）日晚間21點中心位置在鵝鑾鼻的西方約 100 公里之處，以每小時8公里速度，向東北東進行，還在持續靠近台灣本島。不過，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》則分析，「天兔快不行了」，同時列出消散時間點，但後續天兔帶來的雨勢仍要防範。氣象粉專「台灣颱風論壇」15日晚間發文提到，天兔下午的對流爆發後繼無力，看起來是迴光返照，目前天兔持續減弱中，「預計明(16)日清晨至上午間登陸屏東至恆春間，受到陸地摧毀，台東出海時可能接近消散了」。「台灣颱風論壇」補充，即便天兔快掛了，但它的雨帶依然會影響屏東、台東、花蓮、高雄，16日下午前須注意強降雨發生，台南、嘉義、南投、宜蘭則有間歇陣雨，其他地區感受甚微。「台灣颱風論壇」提醒，17日東北季風增強，加上天兔殘留水氣，北台灣會變得容易下雨，甚至有較大雨勢的機會，天氣跟這兩天差異會很大。