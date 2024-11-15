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▲《特務再出發》今日釋出前導預告與海報，許多影迷期待卡麥蓉狄亞回歸的表現。（圖／Netflix提供）

52歲美國女演員卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）自從拍完2014年的電影《安妮》之後，已經許久沒有新的作品，沒想到睽違10年竟再度回歸拍戲，在Netflix全新動作電影《特務再出發》（Back in Action）中，她和傑米福克斯再度合作，片中2人將一起打敗突然出現的敵人，緊張刺激橋段不斷，讓許多影迷相當期待，可以再度看到卡麥蓉狄亞精彩的動作戲。Netflix 2025全新動作電影《特務再出發》今（15）日釋出精彩前導預告與海報，該片由塞斯高登執導，並與布蘭頓歐布萊恩共同編劇，主演陣容為好萊塢演員傑米福克斯與卡麥蓉狄亞，這是2位演員睽違10年再度合作的電影，更是卡麥蓉狄亞久違的大螢幕作品，其餘卡司還有葛倫克蘿絲、凱爾錢德勒、安德魯斯科特及傑米德梅特里等優秀演員。而在正式前導預告中，可以看到前中央情報局特務夫妻檔艾蜜莉（卡麥蓉狄亞飾）和麥特（傑米福克斯飾）原本過著平靜的退休生活，但在一個夜晚，兩人攜手解決一群突然出現的敵人後，讓艾蜜莉頓時感受到潛藏在心底的活力，想再次覺醒成為當年那位像悍婦的特務。當他們重拾特務身分，緊張刺激的動作場面不斷襲來，隨著艾蜜莉成功讓一輛敵人駕駛的車在空中翻滾三圈半後摔得粉碎，坐在副駕的麥特忍不住的興奮大喊：「跟以前一樣，寶貝，就像往日的美好時光！」正式宣告最酷的特務組合回歸。《特務再出發》明年1月17日Netflix正式上線。