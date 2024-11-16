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▲李雅英接受《NOWnews今日新聞》訪問，談及「32撞」留下的傷。（圖／記者朱永強拍攝）

▲李雅英希望粉絲別擔心，再三強調自己真的沒事。（圖／記者朱永強拍攝）

▲李雅英喜歡台灣溫暖的天氣，就算夏天熱到不行也喜歡。（圖／記者朱永強拍攝）

韓國啦啦隊女神「全民表妹」李雅英在台灣擁有超高人氣，近來她因為跳「32撞」傳出舊疾復發，讓粉絲十分擔心，對此，李雅英接受《NOWnews今日新聞》訪問，也要粉絲別擔心，「我真的沒事！」由於先前她才回韓國一趟，當地氣溫驟降，也讓喜歡溫暖天氣的她忍不住喊：「比較喜歡台灣的天氣。」李雅英先前大跳經典的「32撞」，受訪時透露自己好像施力點錯誤，導致右肩的舊傷復發，讓粉絲們十分擔心，對此，李雅英也表示，消息曝光後，有許多粉絲都傳訊息關心她，但其實自己的右肩平常也會「喀喀」作響，「所以比較常用到手啊、腳啊的動作，所以已經習慣了。」更開玩笑自己可以來段「ASMR」，讓大家聽聽她右肩的聲音，她也解釋，「其實跳舞的人都會有一點筋骨痛，因為畢竟跳啦啦隊本來就是比較需要全程運動的活動。」李雅英笑說，自己從小就很常提重物，像小男生一樣，並沒有那麼脆弱，再三強調自己真的沒事，更向粉絲喊話：「別擔心，我都很認真照顧自己的身體，會做這份工作很久很久！」由於平常就很常落枕，常常脖子會動不了，加上一些跳舞的職業傷害，因此她不時會去看醫生、推拿，「醫生說要多多運動，推薦去做皮拉提斯，所以我去做了還拿到證照。」但女神私下不愛喝水，喜歡喝咖啡，要大家千萬別學，這是錯誤示範，認為要保養身體，最重要的還是睡眠，「如果很忙就沒辦法睡太多，但會盡量睡6小時以上。」李雅英前幾週才剛回韓國去，發現當地已經進入冬天，還和粉絲哀嚎，已經習慣台灣的天氣，「因為我喜歡溫暖的地方，比較喜歡台灣的天氣。」她坦言，台灣現在冬天還好，還沒到很冷，但今年初剛來的時候確實有被冷到，「一月的時候真的感覺到很冷。」儘管台灣的夏天炎熱，但她還是很喜歡，「很熱也樂在其中，就算流很多汗也喜歡。」足見她熱愛台灣的程度。