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▲世界12強棒球錦標賽，日本隊今（15）日擊敗韓國隊後，收下預賽2連勝，明（16）日將交手中華隊，爭奪B組龍頭寶座。（圖／記者朱永強攝）

2024年世界12強賽小組賽今（15）日上演激烈的「日韓大戰」，日本隊激戰9局後以6：3拿下勝利。日本隊內野手牧秀悟在這場比賽落後時敲安打開局面，被認為是左右勝負的關鍵打者之一。賽後他因為藥檢未能出席記者會，但是井端弘和監督對他的表現予以稱讚。牧秀悟今天以第6棒、一壘手身份先發出賽，比賽進行到第5局時，他擊出關鍵的逆轉二壘打，幫日本將比分逆轉為4：3。到了第7局，他在第4次打擊中掃出左外野深遠的球，球打在全壘打牆上反彈回場內。單場4打數敲出2支安打，包括一發全壘打，有2分打點。賽後媒體們點名牧秀悟選手出席記者會，但他卻因為藥檢而未能出席，不過井端弘和監督仍對他的表現做出評論，直言他在球隊中扮演著激勵士氣的角色。「在對澳洲的比賽，是他的表現幫助球隊僵硬的氛圍有所改變，今天又是在落後時，把士氣帶起來，從母隊到國家隊在這方面都是扮演重要角色。」井端弘和說道，「不管被安排什麼樣的棒次，都希望把他帶進這支球隊來，因為他改變球隊氛圍的能力非常重要。」