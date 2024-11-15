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▲世界棒球12強中華隊外野手陳傑憲發揮在國際賽好表現的屬性，首戰面對韓國隊敲出兩分砲。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

中華隊讓日本監督改觀！世界12強棒球錦標賽B組預賽進入白熱化階段，日本隊今（15）日以6：3逆轉擊敗韓國後，收下預賽2連勝，明（16）日將和同樣取得2勝0敗的中華隊交手爭奪B組龍頭寶座。本場「日韓大戰」過程互有來往，雙方數度交換領先，直到5局下牧秀悟敲出帶有超前分的安打，以及森下翔太在7局下炸裂兩分砲，才為日本隊定下勝局。談到明（15）日即將交手的中華隊，井端弘和說：「中華隊跟過去看到的不太一樣，投手壓制能力很好，打者也都有上壘能力。」