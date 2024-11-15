中華隊讓日本監督改觀！世界12強棒球錦標賽B組預賽進入白熱化階段，日本隊今（15）日以6：3逆轉擊敗韓國後，收下預賽2連勝，明（16）日將和同樣取得2勝0敗的中華隊交手爭奪B組龍頭寶座。日本監督井端弘和賽後接受媒體訪問，談到是否有較印象深刻的中華隊球員，他表示中華隊本次賽事讓他改觀，尤其是第3棒的陳傑憲，過去對於他在中職的印象，並不是一個全壘打產量這麼多的打者。

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和中職印象大不同　點名江坤宇、陳傑憲

本場「日韓大戰」過程互有來往，雙方數度交換領先，直到5局下牧秀悟敲出帶有超前分的安打，以及森下翔太在7局下炸裂兩分砲，才為日本隊定下勝局。對於比賽結果，監督井端弘和表示：「整場比賽過程很煎熬，又被對方先得分，選手們能把他逆轉過來，覺得非常高興。」

談到明（15）日即將交手的中華隊，井端弘和說：「中華隊跟過去看到的不太一樣，投手壓制能力很好，打者也都有上壘能力。」並且特別點名前2戰先發第3棒的陳傑憲，還有第9棒的江坤宇。

並說道：「過去看中職的印象裡，記得他（陳傑憲）不是全壘打產量這麼多的打者，但這次就有突然敲出全壘打，代表國際賽對選手的影響真的很大，選手們都拼盡了全力。」

▲世界棒球12強中華隊外野手陳傑憲發揮在國際賽好表現的屬性，單場敲出兩支安打。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）
▲世界棒球12強中華隊外野手陳傑憲發揮在國際賽好表現的屬性，首戰面對韓國隊敲出兩分砲。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

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