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▲作家吳淡如也受到影響，連有藍勾勾認證的帳號也都被消失，只能暫時用另一個粉專發話。（圖／吳淡如臉書）

▲台灣最具知名度的財訊傳媒粉專也都直接被消失。（圖／資料畫面）

▲「股癌」粉專消失後，謝孟恭稍早也在IG發文。（圖／翻攝IG）

大刀砍錯方向了？今（15）日晚間臉書突然爆發財經粉專遭到封鎖的災情，包含知名的股癌、不敗教主甚至是作家吳淡如都中招。事後吳淡如也透過另一個粉專無奈發文：「說是違反台灣法律」。15日晚間臉書上過去曾談論理財、股票等話題的粉絲專頁，突然上演了一波大消失潮，包含股癌、艾蜜莉、阿格力、不敗教主等人，還有財訊傳媒也都直接消失，遇上俗稱的窘境。作家吳淡如本次也受到影響，連有藍勾勾認證的帳號也都被消失，讓吳淡如只能使用其他粉專發言，更忍不住大喊：「詐騙都沒有被殺掉，被殺掉的都是有很多人的粉專。說真的這樣整人也是很夠了」。此外，包含張曼娟、謝哲青等名人的粉絲專頁也都被消失，吳淡如聽聞理由後也驚呼：「說是違反台灣法律。他們肯定比我無辜，是…詐騙集團控制了宇宙嗎？」截至目前，尚不清楚臉書官方大刀闊斧封鎖談及財經相關話題粉專的原因。至於「股癌」謝孟恭稍早也在IG發文表示，「有認識數發部、Meta台灣的朋友，請告知一下他們又關到藍勾勾了，放過我的粉專吧」。張曼娟、謝哲青、吳淡如、股癌、不敗教主、艾蜜莉、巴逆逆、阮慕驊、陳重銘、財訊傳媒、股海小水手、財經皓角、菲比斯、王董、權證小哥、股人阿勳、林恩如。