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「平成怪物」松坂大輔來台！2024年世界棒球12強賽，日本隊和韓國隊今（15）日在臺北大巨蛋交手，日本名將松坂大輔擔任日本朝日電視台球評出現在場館中，也立刻被引球迷所包圍。他是日本隊國家隊一個世代的領軍人物，戰功彪炳，在台灣也很有人氣。松坂大輔對於日本棒球的意義無需多言，他在日本職棒效力於西武獅，轉戰MLB後效力於波士頓紅襪。他在國際賽的表現特別出色，而且中華隊對上他幾乎拿他沒辦法，2003年亞錦賽也是讓許多球迷印象深刻的一場苦戰。松坂大輔生涯還參加過2次WBC世界棒球經典賽，他總共先發了6戰，主投27.2局，防禦率是超低的1.95，連兩屆拿下賽會MVP，奠定他傳奇般的歷史地位。這一次松坂大輔來台，預計會停留一周的時間，他所到之處幾乎都會被球迷所包圍。賽後他在大巨蛋其中一個出口接受日本電視台訪問，也很快吸引一群球迷圍觀，行走自帶粉絲群，成為奇妙現象。