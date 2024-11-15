陳柏清扛下台日大戰先發！日本隊今（15）日在日韓大戰中，以6：3逆轉擊敗韓國後，收下預賽2連勝，和中華隊並列預賽B組第一，明（16）日即將正面交鋒。日本隊先前就已宣布先發輪值，將會由阪神虎13勝強投才木浩人先發，而中華隊則是在稍早前公布，推出台鋼雄鷹小將陳柏清先發，面對至關重要的「台日大戰」。
陳柏清先發抗日 才木浩人賽前放狠話
中華隊在B組賽，接連擊敗韓國、多明尼加，寫下2勝0敗的完美開頭，在休兵一日後交手日本，共同爭奪B組第一的龍頭寶座。中華隊先發投手陳柏清，效力中職台鋼雄鷹隊，本季出賽19場，總計拿下6勝10敗，防禦率3.53。
另一方面，日本隊的先發人選才木浩人，本季在日職效力阪神虎隊，總共出賽25場先發，拿下聯盟第2多，同時也是生涯新高的13場勝投。此外，他的防禦率是極其優異的1.82，並在167.2的投球局數中，飆出137次三振，最快球速可以來到155公里。
在日本媒體的訪問中，談到即將交手中華隊，才木浩人說：「就像是在阪神甲子園球場出賽的客隊吧，但讓這種熱鬧的球場安靜下來，感覺應該會很棒，所以我將盡最大努力，幫助球隊獲勝。」
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中華隊在B組賽，接連擊敗韓國、多明尼加，寫下2勝0敗的完美開頭，在休兵一日後交手日本，共同爭奪B組第一的龍頭寶座。中華隊先發投手陳柏清，效力中職台鋼雄鷹隊，本季出賽19場，總計拿下6勝10敗，防禦率3.53。
另一方面，日本隊的先發人選才木浩人，本季在日職效力阪神虎隊，總共出賽25場先發，拿下聯盟第2多，同時也是生涯新高的13場勝投。此外，他的防禦率是極其優異的1.82，並在167.2的投球局數中，飆出137次三振，最快球速可以來到155公里。
在日本媒體的訪問中，談到即將交手中華隊，才木浩人說：「就像是在阪神甲子園球場出賽的客隊吧，但讓這種熱鬧的球場安靜下來，感覺應該會很棒，所以我將盡最大努力，幫助球隊獲勝。」
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