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▲ 阪神虎王牌投手才木浩人預定「台日大戰」登板先發，放話要讓台北大巨蛋變「圖書館」。（圖／阪神虎官網）

陳柏清扛下台日大戰先發！日本隊今（15）日在日韓大戰中，以6：3逆轉擊敗韓國後，收下預賽2連勝，和中華隊並列預賽B組第一，明（16）日即將正面交鋒。中華隊在B組賽，接連擊敗韓國、多明尼加，寫下2勝0敗的完美開頭，在休兵一日後交手日本，共同爭奪B組第一的龍頭寶座。。此外，他的防禦率是極其優異的1.82，並在167.2的投球局數中，飆出137次三振，最快球速可以來到155公里。在日本媒體的訪問中，談到即將交手中華隊，才木浩人說：「