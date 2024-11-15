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▲知名財經粉專CMoney粉專暫時消失，無法被台灣用戶搜索到，僅有個位數粉絲的仿造詐騙粉專，卻仍舊活得好好的。（圖／資料畫面）

▲楊禮軒收到臉書封鎖台灣區用戶瀏覽的訊息，但是詐騙假冒成自己的粉專卻依舊活得好好的。（圖／翻攝楊禮軒臉書）

今（15）日晚間台灣臉書圈爆出大量財經粉專集體遭封鎖的災情，一堆名人都中招。對此，受害苦主之一的「算利教官-楊禮軒」稍早也發文揭露內幕，更無奈向數發部喊話「好好加油吧」。財經專家楊禮軒晚間在個人臉書發文表示，自己追蹤數有10萬粉絲的臉書粉專「算利教官-楊禮軒」在今晚被fb通知禁止在台灣用戶被瀏覽，內容稱「這是因為我們收到的法律要求，須以違反當地法律為由限制存取您的內容權限。我們在進行法律與人權評估後，遵照該要求執行。其他地點的用戶仍能看到您的內容。」楊禮軒也發現，偽冒我的詐騙帳號反而活得好好的，「，聽說目前很多粉專都被這樣消失了，數發部好好加油吧。」臺灣證券交易所、算利教官-楊禮軒、張曼娟、謝哲青、吳淡如、股癌、不敗教主、艾蜜莉、巴逆逆、阮慕驊、陳重銘、財訊傳媒、股海小水手、財經皓角、菲比斯、王董、權證小哥、股人阿勳、林恩如、CMoney 理財寶。