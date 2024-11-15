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▲世界12強棒球預賽開打第3天，韓國隊今（15）日在台北大巨蛋交手日本隊，吸引眾多日、韓球迷到場應援。（圖／記者朱永強攝）

韓國吞2敗面臨淘汰邊緣！世界12強棒球錦標賽第3天，韓國隊今（15）日在「日韓大戰」中，遭到日本隊逆轉，以3：6敗下陣來，吞下預賽的第2敗，明（15）日交手多明尼加的比賽將會是背水一戰。關於本場比賽被日本隊逆轉勝，柳仲逸說道：「其實今天比賽前半段，氣勢在我們這邊，但守備不理想，所以後來有失分的部分。」韓國隊的預賽第4戰，將在天母棒球場交手多明尼加，派出先發投手任燦圭，目前1勝2敗，倘若吞下第3敗，將確定從預賽中淘汰。