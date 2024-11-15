韓國吞2敗面臨淘汰邊緣！世界12強棒球錦標賽第3天，韓國隊今（15）日在「日韓大戰」中，遭到日本隊逆轉，以3：6敗下陣來，吞下預賽的第2敗，明（15）日交手多明尼加的比賽將會是背水一戰。韓國隊總教練柳仲逸在賽後接受訪問，宣布下一戰先發投手會是任燦圭，此外，也稱讚日本隊投手本場投出很多三振，覺得很羨慕。

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日本狂飆13Ｋ　讓韓國教頭好羨慕

關於本場比賽被日本隊逆轉勝，柳仲逸說道：「其實今天比賽前半段，氣勢在我們這邊，但守備不理想，所以後來有失分的部分。」韓國隊多次把比分追回，但在比賽5局下、7局下，接連被牧秀悟的適時安打以及森下翔太兩分砲拉開比分，最終無緣完成逆轉。

日本隊投手群在本場比賽中，總計對韓國隊飆出高達13次三振，對此，柳仲逸也表示：「這次日本隊派出很多優秀的選手，而且投出很多次三振，覺得相當羨慕。」

韓國隊的預賽第4戰，將在天母棒球場交手多明尼加，派出先發投手任燦圭，目前1勝2敗，倘若吞下第3敗，將確定從預賽中淘汰。

▲世界12強棒球預賽開打第3天，韓國隊今（15）日在台北大巨蛋交手日本隊，吸引眾多日、韓球迷到場應援。（圖／記者朱永強攝）
▲世界12強棒球預賽開打第3天，韓國隊今（15）日在台北大巨蛋交手日本隊，吸引眾多日、韓球迷到場應援。（圖／記者朱永強攝）

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