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▲林志玲身穿Valentino高級訂製出席金馬60，修長纖細的雙腿在鏤空水鑽禮服下若隱若現。（圖／NOWnews資料照）

▲謝盈萱穿著深藍色晚禮服，模樣看起來相當貴氣優雅。（圖／NOWnews攝影中心）

▲白靈親手縫製自己的的金馬戰袍，在腿部正面縫上了大大的「做最精彩的你自己」，背面則是「勇敢自由」，一在紅毯亮相就驚豔眾人。（圖／NOWnews資料照）

▲徐若瑄選擇了Alex Perry的高衩深V禮服，一身亮眼的桃紅色直接變成全場焦點。（圖／NOWnews攝影中心）

▲李千娜身著黑色蕾絲的鏤空上衣，搭配充滿民族復古風的圖騰刺繡長裙出席金馬56，整體造型看起來俐落又帥氣。（圖／n_a_n_a_l_e_e IG）

第61屆金馬獎頒獎典禮將在本月23日盛大開幕，除了影帝、影后的寶座外，每年紅毯上演員在穿搭上的爭奇鬥豔也是典禮的一大亮點。隨著金馬61的將近，《NOWnews今日新聞》也特別整理出近5年來「最美紅毯女星」，其中包括林志玲、謝盈萱、白靈、徐若瑄、李千娜，和影迷們一起回顧歷年來的璀璨星光。「第一名模」林志玲時隔多年再登金馬獎紅毯，婚後長居日本專心育兒的她特意「請假」出席金馬60。身高174公分的志玲姐姐身穿Valentino高級訂製，修長纖細的雙腿在鏤空水鑽禮服下若隱若現，平口無袖禮服也讓她穠纖合度的好身材一覽無遺。模特兒出身的林志玲氣質相當出眾，直接把紅毯走成伸展台，一現身金馬會場就被票選為年度紅毯最美。擔任第59屆金馬獎主持人的謝盈萱從頭美到尾，整場典禮就換了6套風格各異的禮服，不過其中最擄獲影迷芳心的就是走紅毯時所穿的Nicole+Felicia深藍色晚禮服，整件服飾以近乎黑色的深藍天鵝絨打底，點綴上網狀水鑽，身材纖細的謝盈萱還大方秀出美背與鎖骨，模樣看起來相當貴氣優雅，低調又不失華麗的設計獲得一致好評。第58屆金馬獎紅毯最吸睛的焦點，非美籍華裔演員白靈莫屬，自由奔放的她親手縫製自己的金馬戰袍，全身布料雖然稀少但卻不色情。白靈將黑色旗袍側邊剪開，在腿部正面縫上了大大的「做最精彩的你自己」，背面則是「勇敢自由」，展現出美麗不受世俗限制的理念，一在紅毯亮相就驚豔眾人，無論是外型還是想傳達的意涵都掀起了巨大的討論。徐若瑄在第57屆金馬獎的紅毯造型非常搶眼，在一票美麗女星中脫穎而出。不同於大多女星選擇的黑白禮服，徐若瑄選擇了Alex Perry的桃紅色高衩深V禮服，除了搶眼的顏色直接變成現場的焦點外，胸前一片雪白的肌膚也看得影迷狂噴鼻血、讚不絕口。李千娜扎起招牌高馬尾，身穿奢侈品牌DIOR的早春系列禮服登場第56屆金馬獎，一身黑色蕾絲的鏤空上衣搭配充滿民族復古風的圖騰刺繡長裙，整體造型看起來俐落又帥氣。這套禮服的背面更是亮點十足，直接將後背挖空曬出李千娜的超美蝴蝶肌，轉身時紗裙還會隨風飛舞，充滿個人特色的率性中又帶點小性感。