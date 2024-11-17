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▲柯俊雄《一代梟雄—曹操》獲金馬獎影帝，觀看決選過程的記者氣到發噓聲、尖叫。（圖／摘自hkmdb)

▲劉青雲《目露凶光》中演出驚人，卻沒拿下金馬獎最佳男主角。（圖／摘自IMDb)

▲黃秋生在《千言萬語》平實、自然的演技，也曾是金馬影帝的熱門人選。（圖／摘自IMDb)

▲《無間道》梁朝偉又有新的角色詮釋方法，為他拿下金馬影帝的榮銜。（圖／摘自IMDb)

▲劉德華在《無間道》進步驚人、有目共睹，可惜仍以些微差距無法獲選金馬獎最佳男主角。（圖／摘自IMDb)

第61屆金馬獎頒獎典禮即將在本月23日（週六）於台北流行音樂中心舉行，觀眾最關心影帝、影后等大獎得主花落誰家，卻很少能知道評審討論、投票的詳細過程。其實歷屆決選會議中不乏驚人的發展，像是第40屆金馬獎，《無間道》梁朝偉與劉德華廝殺激烈，評審投了6輪兩人都是平手，直到第7輪梁朝偉才1票險勝。而第36屆《一代梟雄-曹操》柯俊雄爆冷打敗黃秋生、劉青雲，更讓媒體記者發出噓聲甚至尖叫。近年來金馬獎得獎名單的評選過程，都是由執委會執行長聞天祥和該屆評審團主席在典禮結束後，針對記者的提問做說明，外界得知的是經過整理的大致發展，評審是否在討論時起爭執，或是講出的「驚句」確實內容，非與會者已不得而知。在此之前，是各媒體派一名記者在典禮開始前集中關在一個小房間內，等決選會議結束，評審團主席帶著熱騰騰、剛出爐的得獎名單來向記者解說過程，之後主席轉赴頒獎現場，記者們在小房間看轉播、收走一切通訊工具免得名單提前外洩，到典禮快結束才能領回手機、出關。可是最精彩的是更之前的階段，記者集合在房間𥚃，透過直播觀看決選會議的全部過程，僅管這一看就是6、7個小時，但哪個評審說了什麼話，都能聽得一清二楚，記者們的情緒也像評審一樣高低起伏，為支持者興奮或惋惜，柯俊雄和劉青雲、黃秋生的大戰就是在這個時期發生、堪稱經典。那一年劉青雲在《目露凶光》宛如變了個人的精彩演出，與平實、自然的《千言萬語》黃秋生，在投票前各有各的支持者，看似相持不下，而有幾位評審稱讚了演技老辣的柯俊雄。正當大家都以為影帝之爭會是劉青雲戰黃秋生，想不到第一輪不記名投票，柯俊雄就拿下6票、劉青雲和黃秋生各得兩票，《半支煙》謝霆鋒無人支持，影帝意外順利選出。但記者們簡直難以置信，無法接受表演痕跡誇張明顯的柯俊雄竟壓倒劉、黃兩人，不僅噓聲很響，還有人尖叫，連評審已經開始在評選最佳女主角，記者們都無心關注。等到影后人選也已產生，有評審勇敢提出是否影帝翻案，投柯俊雄的評審立刻出言反對，為了確保結果大家都安心，再表決了是否通過翻案，最後一票之差、翻案未成，柯俊雄保住了最佳男主角的位子。因為這次決選會議鬧出如此風波，媒體後來的報導也不很客氣，決選會議全程直播就逐漸走入歷史，成為評審團主席對記者解說的模式。第40屆金馬獎入圍名單上最風光的，就是讓香港警匪片再創高峰的《無間道》，雙男主角劉德華和梁朝偉，一個把貌忠實奸的黑道臥底演到成為入行最大的突破，另一個將混入黑道卻幾乎沒人知道真實身分的警員演得令人心疼、歎息，片中已經是旗鼓相當，評審們真的傷透腦筋，因而影帝大戰就是他們的廝殺，投了6輪都打平，那時卻又沒人提議「雙黃蛋」給獎，在第7輪梁朝偉才把一直投給《PTU 機動部隊》任達華的1票搶到手，險勝劉德華。當屆評審團主席王童解釋，劉德華表現好得不得了，比起以前更是進步太多，不著痕跡的表演大家都看得到，但梁朝偉還是因在片中為臥底角色找到創新的詮釋角度，加上天生的戲感脫穎而出。那一年梁朝偉因拍攝廣告未來台出席頒獎，只有期望甚深的劉德華到場，卻又落敗，《無間道》雖是當屆獲獎最大贏家，劉德華也因此沒有出席慶功宴。