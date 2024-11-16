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▲中華大學啦啦隊非常受歡迎，小戴也隨隊四處演出。（特約攝影 /郭運復攝）

▲小戴隨時充滿活力。（特約攝影 /郭運復攝）

▲小戴跟著中華大學啦啦隊友海邊做技巧。

▲拉筋曾是小戴的夢靨，經過幾年訓練，現在筋骨相當柔軟。（特約攝影 /郭運復攝）

▲（特約攝影 /郭運復攝）

▲（特約攝影 /郭運復攝）

▲（特約攝影 /郭運復攝）

▲運動維納斯小戴小檔案。（圖/NOWnews社群中心）

身材嬌小卻隨時充滿活力的小戴，目前是中華大學競技啦啦隊的選手，從高中開始練習啦啦隊，至今接近七年，時間也許不算太長，但對小戴來說是人生中非常重要的事情，也是一個驕傲的抉擇，她覺得啦啦隊不只改變他的個性變得活潑，也讓體態變得更好，更重要的是讓他喜歡打扮，勇於展現自己。高中以前完全不運動的他，就讀運動名校光復中學後，老師覺得他體型袖珍，又有燦爛的笑容，很適合當啦啦隊的上層，把他帶進啦啦隊，於是他懵懵懂懂加入啦啦隊大家庭，剛開始覺得很多人一起練習很熱鬧，到現在才理解這項團隊運動，大家都在為共同的目標而努力，不管任何動作任何技巧，都必須每一個人做好自己的本分，才能有完美的演出。還記得剛開始練習的時候，最痛苦的就是拉筋，因為從未運動，所以筋骨硬梆梆，在學長姐的協助下，一點一點進步，但常常在劈腿的時候，痛到眼淚飆出來，幾度想要放棄。現在練習前卻是勤快拉筋，他了解充分的暖身不但可以增進運動表現，讓自己在技巧上的表現更好，更重要的是可以避免運動傷害。他常覺得因為中華大學的啦啦隊成績很好，在近幾年大大小小比賽當中，拿了很多冠軍，加上自己又是大四的學姊，必須正確引領學弟妹，因此在練習或是比賽的時候，總是有無形的壓力，當難度很高的動作練習了幾十遍幾百遍後完美全上，就會特別開心，也非常有成就感，所有辛苦都消失了。練習啦啦隊的過程常會遇到許多瓶頸與挫折，每次都告訴自己挺過去就贏了，再艱難也要微笑面對，這就是啦啦隊精神，也因此讓他的意志力越來越強大，不畏懼失敗使他成長，他覺得這種運動真的徹底改變了他。以前的個性比較內向、也比較害羞，除了上課外整天宅在家裡，他說：「現在連家人都覺得我怎麼可以變得這麼的活潑、這麼的開朗，結交了這麼多的好朋友，只要有空我就會走出戶外，逛逛街或者到海邊走走，呼朋喚友在陽光下做做技巧、跳跳舞，大家都叫我陽光女孩。」加入啦啦隊前，他根本討厭運動，練了七年的啦啦隊以後，體能變好很多，也願意嘗試其他各種不同的運動，像是打羽毛球，或是一些戶外運動。不只體能、身材體態也變得更精實，讓以前根本不敢穿比基尼的他，也買了很多套漂亮的比基尼，常常跟朋友一起看看夕陽、吹吹海風，留下美好的記憶。