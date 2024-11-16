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▲韓國隊不敵日本，賽後總教練柳仲逸承擔大部分責任。（圖／記者朱永強攝）

▲日本隊右外野手森下翔太，在7局下轟出兩分砲，為日本隊奪下關鍵保險分。（圖／記者朱永強攝）

▲日本先發投手高橋宏斗主投4局，被擊出7支安打，但送出8次三振，失掉2分。（圖／記者朱永強攝）

▲世界12強棒球賽，B組預賽上演「日韓大戰」，韓國隊指定打擊尹東熙在5局上敲出適時安打，為韓國隊送回超前分。（圖／記者朱永強攝）

▲中華隊目前分組拿下二連勝，晉級超級循環賽很有希望。（圖／記者朱永強攝）

▲2024年世界棒球12強賽，中華隊以年輕化陣容出征，面對B組強敵南韓、日本、古巴、澳洲和多明尼加，儘管外界並不看好，但中華隊連剋南韓、多明尼加，取得2連勝。（圖／記者朱永強攝）

2024年世界棒球12強賽第3天賽程，韓國隊在關鍵的「日韓大戰」中以3：6敗給日本，吞下第2敗，這一場比賽他們全隊被日本送出多達17次三振，雖然得到3分，但比賽後段火力無法串連，導致敗局。韓國輸球之後，B組日本和中華隊同為2勝0敗，明天正面交手將會是龍頭之戰。今天比賽最可惜的部分，投手表現很不錯，尤其最後一位，責任都在教練身上，輸球教練需要去承擔的。明天對多明尼加，明天的先發投手是任燦圭，不會放棄任何一場比賽，會努力打出最好的比賽。這次日本派出非常多優秀選手，看到日本投手飆出很多三振，非常羨慕。🟡日本隊賽後訪問整理用麥克風會破因聽不到，對方先得分，之後能逆轉過來，經歷很多過程，能夠贏球我感到很開心。韓國打線非常強，自己一邊投、一邊思考對策，根據捕手暗號來投球，我想的就是讓對方三上三下，這部分我覺得自己做得還不錯。今天打得非常辛苦，我能擊出球隊第一支安打，之後又擊出全壘打，為球隊奠定勝基，自己能做出貢獻，非常開心。這場比賽面對很多過程，這場比賽的打者都有盡快提出情蒐讓選手知道，選手也都能把握住第一棒（洪昌基）和第三棒（金倒永）打擊印象深刻，我認為他們的表現非常出色，給韓國帶動很多機會。（金倒永）是打出兩支全壘打的選手，有特別對他警戒，但今天封鎖不是做得很好，韓國後段棒次也發揮很好，真的是一場硬仗，勝負難料，能贏韓國真的有些運氣成分在。看了兩場中華隊比賽，似乎和過去不太一樣，投手壓制力不錯，野手能產生上壘機會，第三棒陳傑憲和我印象中不太一樣，本來認為好像是不是能打那麼多全壘打的選手，第九棒（江坤宇）也是，可能國際賽對選手的影響很大，大家都想為國爭光。短期決戰，很多因素會影響每一場勝負。先發投手高橋宏斗主投4局，被擊出7支安打，但送出8次三振，失掉2分。中繼投手隅田知一郎與藤平尚真，合計4局被敲3安，送出9次三振，無失分。終結者大勢，主投1局，沒有三振，沒有失分。本場比賽，韓國隊面對日本4位投手共被三振17次（高橋8次、隅田6次、藤平3次、大勢0次）。雖然在比賽前段發揮出色，但在後半段逐漸顯現實力差距。韓國媒體《Newsis》用「被送出17次三振…感受到巨大實力差距」的標題來形容本場比賽，指出韓國打者雖在比賽前期攻略高橋宏斗有成，但之後無法突破日本牛棚，整體打線受制於日本強大的投手陣容。此役賽後韓國與日本在國際賽事中的交手紀錄總戰績變成：23勝30敗。而且自2015年WBSC世界12強準決賽獲勝後，韓國已連續9次在職業選手參加的國際賽事中敗給日本。此役賽後，韓國隊戰績為1勝2敗，而且這兩場敗仗是輸給中華隊和日本隊兩支2勝0敗的球隊，可能面臨史上首次無緣進入預選輪後的淘汰賽。而對於中華隊來說，韓國隊的落敗也是利多，可以讓接下來的局面變得更單純一些，下一場對上日本，若能取勝，有很高的機率就能夠晉級；而若輸球，之後對上澳洲一戰就會非常關鍵，如果落敗，將可能得透過比較對戰勝負和對戰優質率來分出排名先後。委內瑞拉：4勝1負（晉級）美國：3勝2負（晉級）巴拿馬：3勝2負。（3：9輸美國）墨西哥：2勝３負荷蘭：2勝3負波多黎各：1勝4負🟡2024世界棒球12強B組戰績中華隊：2勝0敗日本：2勝0敗韓國：1勝2敗多明尼加：1勝2敗澳洲：1勝1敗古巴：0勝2敗