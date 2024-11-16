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▲19歲小將李巧容(左1)打敗後復出的亞運國手施沛妤(左2)摘金。（圖／大會提供）

▲趙祖政(左)、陳彥成兩人在10000公尺淘汰賽激烈廝殺。（圖／大會提供）

▲「滑輪女神」劉懿萱(前)今在000公尺爭先賽再奪下個人第2金。（圖／大會提供）

2024臺灣國際滑輪溜冰公開賽今於高雄國際滑輪溜冰場進行第二天激戰，因應玉兔颱風來襲，今賽事中場只休息30分鐘加班進行，去年杭州亞運29歲金牌老將趙祖政，靠著豐富的比賽經驗，單日連續在10000公尺淘汰賽和1000公尺爭先賽都以些微的差距驚險摘下雙金，但也讓趙祖政興起明年想退休的念頭；新老女將李巧容、劉懿萱則分別在10000公尺淘汰賽、1000公尺爭先賽各摘下1金，「滑輪女神」劉懿萱兩天下來也已經獲得2金。今共進行1000公尺爭先賽、5000公尺淘汰賽和10000公尺淘汰賽三項決賽，但由於天氣轉陰恐下雨所致，賽事中午只休息30分鐘便加班趕賽程，但比較可惜的是，杭州亞運金牌國手黃玉霖、李孟竹都因在國訓上課而在最後一刻請假未能參賽，李孟竹預計明天(周六)才能出關；而首度來台的哥倫比亞18歲天才美少女María Camila Vargas Pinzón，也因在上周於韓國參加公路賽時腳受傷，雖然仍按造計畫來台後治療後仍未完全恢復下只能忍痛退賽。賽事在下午決賽進入最高潮，10000公尺淘汰賽大專社會女子組在李孟竹缺席下，成為去年亞運金牌國手施沛妤、後起19歲新秀「恐龍」李巧容對決的局面，施沛妤是去年杭州亞運女子10000公尺積分淘汰賽金牌得主，但在比完亞運又去比亞錦賽時右小腿骨折，休息了整整8個月，一直到今年7、8月才重新恢復訓練，果然今在10000公尺淘汰賽中雖然大多數處於領先，但在最後一圈衝刺時還是被李巧容反超，最終李巧容以16分36秒711摘金，施沛妤則以16分37秒335屈居第二。「以剛恢復的狀況來說算是滿意啦。」施沛妤說：「整整8個月連鞋都沒辦法穿，但看到別人好像都在進步，心裡其實還蠻焦慮的。」施沛妤預估說：「目前大約回來只有6成，希望明年可以在國手選拔賽前可以完全恢復。」李巧容也謙虛的說：「今年的狀況算普普通通，我跟沛妤交手各有勝負，要拿金牌必須要運氣加上實力，今天因為孟竹沒參加，所以，今天我覺得運氣成份比較大一點。」去年杭州亞運摘下1金1銅的29歲老將趙祖政成為今天全場的焦點，他先在10000公尺淘汰賽大專社會男子組與跟他同樣是29歲也是這次比賽的代言人、有滑輪界「彭于晏」封號的陳彥成，兩老將廝殺到最後衝終點才分出勝負，最終才由趙祖政以14分24秒138奪下第一，僅僅以0.025秒之差驚險打敗陳彥成摘金。接著在最後壓軸的1000公尺爭先賽大專社會男子組決賽中，又是趙祖政在終點前才成功於中路突圍，靠著豐富的比賽經驗衝刺壓線成功，以1分24秒833奪下單日第二金，僅僅以0.048秒打敗今年世錦200公尺爭先賽的銀牌、台灣超級新秀郭立陽。雖然單日兩金到手，但趙祖政說：「狀況平平，因為才剛比完全民運，之後只有維持平常訓練量沒有多做調整。」但從5歲開始接觸滑輪溜冰以來至今已經有長達24年，趙祖政說：「看到後面已經逐漸起來，後面一輩都有出來，現在比賽相對跟以前比較起來更加激烈，也沒有像過去那樣的宰制力，過去雖然也有很多次想退休的念頭，但這次想休息的想法比以往更多，估計明年再比一年，可能會有想暫時休息的想法，接著就要看到時狀況再來做決定。」但明年對趙祖政還是有滿滿的賽程，他說：「明年除了世錦、亞錦和國內的全運之外，可能會首次去參加世界運動會，當然這個比賽難度不小，但希望可以拿面獎牌後就可以好好考慮退下來的時間。」而在前一天已經拿下200公尺雙人計時決賽社會女子組金牌的29歲老將「滑輪女神」劉懿萱，接著在傍晚的1000公尺爭先賽大專社會女子組決賽中，在絕對的優勢下，最終以1分27秒472摘下個人第2金，劉懿萱說：「因為才剛比完韓國馬拉松賽再加上前一天的比賽，現在腳有點酸酸的而且又剛好遇到生理期，決賽感覺還不錯順順的，只不過上午預賽原本想拼拼看，因為我個人在這裡曾經跑出過個人最佳的1分25秒，但結果預賽只跑出1分26秒957，不是很滿意。」