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運價多頭行情難道就稍縱即逝嗎？上海航交所昨（15）日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），本週下跌79.68點、至2251.9點，跌幅3.42%，終止連3漲，其中美西線跌幅最重，下跌11.59%，也是四大航線中唯一呈現連2跌的。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為2512美元，較前期下跌29美元，跌幅1.14%，失守3000美元大關；地中海航線每TEU（20呎櫃）為3080美元，較前期上漲25美元，漲幅0.82%；美西線每FEU（40呎櫃）為4181美元，較前期下跌548美元、跌幅11.59%，是四大航線中跌幅最重的；美東線每FEU（40呎櫃）為5062美元，較前期下跌219美元，跌幅4.15%。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價1421美元，下跌59美元，跌幅3.99%；南美線（桑托斯）每箱運價5515美元、較前期減少416美元，跌幅7.01%；東南亞線（新加坡）每箱運價670美元、較前期增加69美元，漲幅11.48%。物流業者表示，MSC（地中海航運公司）將從下周一開始降價，加上進入11月，船班供給恢復正常，貨量減少，所以美西價格往下修正，預估下周開始其他船公司恐會跟進價格修正。至於美西線本週跌幅逾一成，攬貨業者表示，主要是MSC（地中海航運公司）將從下周一開始降價，美西跌幅較重，主要原因在於因為中過十一黃金周縮船減班造成供給減少，碰上因美東罷工三天造成部分貨物轉走美西，所以當時美西價格有撐，甚至往上，現在進入11月，船班供給恢復正常，貨量減少，美西價格往下修正，預計下周開始其他船公司恐會跟進價格修正。攬貨業者表示，雙11電商季節貨已出完，加上面臨傳統淡季，接下來只能期待12月中到過年這段時間；等著看美東碼頭工人聚焦碼頭設備自動化的議題談判的演變狀況，以及關稅政策的發展，搭配上較早的農曆春節工廠休息，有機會出現一波農曆年前拉貨潮。