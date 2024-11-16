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主機板與顯示卡廠技嘉昨（15）日召開線上法說會，其中公布第三季財報，稅後純益為新台幣19.27億元，季減34.94%，主要是受到匯損的影響，第三季匯損達6.28億元，不過稅後純益年增30.34%，第三季每股稅後純益（EPS）為2.91元，第二季EPS為4.66元，去年同期EPS為2.33元。技嘉前三季稅後純益為新台幣69.12億元，年增103%，前三季EPS為10.72元，已經賺一個股本，去年同期為5.34元。技嘉第三季毛利率為10.28%，季減與年減，第二季毛利率為10.80%，去年同期為13.27%。技嘉毛利率下滑，主要是因為顯卡高階產品供貨遞延壓縮毛利率，以及AI伺服器大客戶出貨比例提高，該公司將持續以多元化客戶組合，提升客製化服務，增加液冷產品組合等方式，來提升毛利率。技嘉第三季產品營收比重，主機板10%、顯示卡20%、網通產品65%、其他5%。技嘉總經理李宜泰表示，目前規劃每月最大2500個機櫃產能，來迎接AI伺服器需求，GB200伺服器，客戶正由NVL36轉換到NVL72，輝達執行長黃仁勳說，需求很瘋狂，台積電總裁魏哲家也說，AI需求是真的，樂觀看待2025年AI伺服器持續成長。輝達GB200人工智慧伺服器明年第一季初出貨，主機板與顯示卡則因新產品發表，可望帶來一波需求，電競產品的需求一直持續，AI PC愈來愈多人使用，公司樂觀看待2025年業績持續以兩位數成長。另外，在消費性業務方面，展望後市，依技嘉過往季節性走勢，主機板及顯示卡銷售動能預期將走緩，雖主機板在晶片大廠英特爾及超微相繼出新平台下，甫於第四季啟動新品周期，但由於顯示卡產品得等到明年初、輝達才會正式發布新世代的RTX 50系列，先行的高階顯卡新品預計於第一季中下旬後，將逐步放量，可望為板卡市場帶來優於往年的旺季效益。此外，針對川普的地緣政治效應？技嘉發言人劉文忠說，已經在東南亞、南亞、歐洲與北美等地拓展生產基地，會保留空間，做最好調整與因應，美國與馬來西亞的伺服器組裝廠因為缺電，投產由第四季遞延到明年第一季，公司已經準備好了。談到伺服器廠美超微（Supermicro）因無法如期提出財報，面臨下市危機，可能引發轉單效應，劉文忠說，技嘉不方便評論此事，不過相關影響應該屬於中長期，客戶訂單調整也需要前置時間，預期客戶會持續動態調整。