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美國大選後帶來的漲勢已經失去動力，加上聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）最新談話聲稱降息須謹慎，令投資人對接下來的利率走勢感到擔憂，週五美股主要指數齊跌，道瓊工業指數收挫305點。綜合《CNBC》等外媒報導，15日美股呈現一片跌勢，有部分原因在於反疫苗的小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）被川普提名擔任衛生部長，製藥股承受賣壓，並為道指和標指帶來壓力，SPDR標普生技ETF（XBI）亦跌逾5%，創下2020年以來單週最糟表現，知名藥廠安進（Amgen）股價下滑約4.2%，莫德納（Moderna）股價則暴跌約7.3%。華爾街交易員也對聯準會主席鮑爾最新的言論進行了討論，鮑爾當地時間週四表示，央行並不急於降息，經濟的強勁成長將使政策制定者能夠從容決定降息的程度。波士頓聯邦準備銀行行長柯林斯（Susan Collins）也進一步表達出謹慎情緒，她告訴《華爾街日報》，並不確定有關下個月再降息一事。15日收盤，道瓊工業指數下跌305.87點或0.70%，收43444.99點；那斯達克指數下跌427.53點或2.24%，收18680.12點；標普500 指數下跌78.55點或1.32%，收5870.62點；費城半導體指數下跌171.00點或3.42%，收4833.59點。