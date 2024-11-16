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美國當選總統川普（Donald Trump），當地時間14日在佛羅里達州的海湖莊園，與阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）會面，也是他本次大選勝選以來，首次與外國領導人的會晤。由於米雷伊當選阿根廷總統後，採取所謂的「休克療法」，即以劇烈財政改革挽救嚴重的經濟危機，因此也有外媒分析，這似乎與川普、馬斯克（Elon Musk）揚言上任後要從6.75兆美元的美國聯邦預算中，大減2兆美元不必要支出一事，有異曲同工之處。根據美國財經外媒《CNBC》報導，米雷伊週四出席川普在海湖莊園舉辦的慶功晚宴，大讚川普勝選是「史上最偉大的政治復出」，是冒著生命危險來挑戰政治體制，並點名另一位晚宴參與者馬斯克：「我要感謝偉大的伊隆馬斯克，為拯救人類所做的出色工作。」大選前，馬斯克和米雷伊已經是彼此的忠實粉絲，米雷伊還去參觀過特斯拉工廠，與頭戴「dark MAGA」帽子的馬斯克合照。報導提到，川普當選後，開始朝自己的新內閣，塞滿一堆出乎外界意料的人選，其中有些人已揚言將對自己執掌的聯邦機構進行類似「休克療法」的舉措，比如馬斯克和企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）將領導的政府效率部（Department of government efficiency, DOGE），就會致力於大幅削減聯邦預算。馬斯克聲稱，他可以從大約6.75兆美元的美國預算中削減2兆美元，而近年唯一實施如此大規模削減的國家，則是米雷伊領導下的阿根廷。報導引述阿根廷政治經濟中心（CEPA）數據，稱自從米雷伊去年年底上任以來，已將阿根廷的聯邦支出大砍了32% ，在一個年通膨率高達300%並導致不穩定的國家，阿根廷今年10月的通膨率，創下自2017年以來的最低水準：2.7%。雖然米雷伊的激進手段，一度導致嚴重後果-使阿根廷經濟陷入衰退，2024年首季GDP下降超過5%，但據世界銀行估計，最糟糕的時期已經過去，到今年年底，整體收縮將在3.5%左右，並預測2025年阿根廷GDP將成長5%。米雷伊將大部分功勞歸於自己削減掉許多聯邦支出，宣稱馬斯克也已向阿根廷領導層尋求「解決方案」。不過，報導也提醒，在美國，如此大規模的預算削減，可能會比在阿根廷更難執行，畢竟阿根廷的國家預算比美國少很多，大約1010億美元，甚至低於紐約市。再者，目前尚不清楚美國選民是否已授權川普削減開支，就像阿根廷選民授權米雷伊一樣，因為這是在米雷伊競選期間就已非常明確的政見，而川普則比較著重在邊境安全、透過減稅和關稅改善經濟等等，財政緊縮並沒有在川普的競選綱領中佔據突出位置。