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中共中央政治局的前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，傳出低調抵台迎娶宜蘭羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，由於身分特殊，引起國安單位關注，台灣內部也有不少討論。不過有外媒指出，中國知名紅三代將成台灣女婿的消息，在中國被封鎖，網路平台如微博等也幾乎看不到相關搜尋結果。根據《自由亞洲電台》報導，薄瓜瓜祖父的薄一波是中共元老，父親薄熙來曾任中共中央政治局委員及重慶市委書記，在重慶執政期間推行「唱紅打黑」，2013年被控收賄罪、貪污罪、濫權罪，被判無期徒刑，目前在北京秦城監獄服刑；母親谷開來則因涉及英國公民海伍德之死，2012年被以故意殺人罪判處死刑，緩刑二年執行，2014年減為無期徒刑。現年37歲的薄瓜瓜則是1998年起到英國牛津大學求學，後來前往美國的哈佛大學、哥倫比亞大學求學，2016年取得法學博士學位，在美國通過律師資格考試，曾於紐約律師事務所實習，也曾在加拿大集團擔任分析師。相較於台灣的討論熱烈，報導指出，在中國媒體、微博搜尋「薄瓜瓜」3字，則看不到有關他赴台、將與台灣女子結婚的訊息。有專家回應《自由亞洲電台》，認為薄熙來和谷開來都被關在監獄裡，薄瓜瓜也不可能回去中國，所以那邊不太可能有什麼反應：「中方立場很尷尬，也不能說兩岸一家親，祝兩岸婚姻美滿。如果不是薄熙來的兒子，還可以操作這樁婚姻達到兩岸水乳交融。這很敏感，薄熙來被以貪污罪嫌判無期徒刑，特別現在習近平還在位，還有很多人認為薄熙來是鬥爭失敗下的犧牲者。」政治大學榮譽教授丁樹範也認為：「反正就把他想成兩個年輕人單純地要建立婚姻關係，建立家庭，剛好不巧兩個年輕人分別來自對立的一方。兩岸的很多東西不是他們兩個可以決定的。」