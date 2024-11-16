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▲張惠妹大巨蛋演唱會近20萬張票，日前開賣在6分鐘內就售罄。（圖／拓元官網）

▲張惠妹這次演唱會將一路從月底唱到跨年。（圖／聲動娛樂提供）

▲台北漢來飯店打造全台唯一限量「ASMR主題樓層及房型」，最低價格每晚1萬8249元起。（圖／台北漢來提供）

天后張惠妹（阿妹）12月21日起，將在台北大巨蛋一連開唱5場，一路唱到跨年。昨（15）日主辦方更公布好消息，將加賣B1層和L2層少數座位，要歌迷多留意售票頁面，誰料今日凌晨拓元售票系統就無預警開賣，讓刷到門票的粉絲嗨翻，驚喜直呼就連跨年場的門票都有，晚睡的人幸運搶票成功！張惠妹大巨蛋演唱會近20萬張票日前開賣，湧入35萬人搶購，門票火速在6分鐘內完售，令不少歌迷扼腕。，讓歌迷半夜刷到嗨爆，甚至連跨年當晚的演唱會場次都有，趕緊在臉書社團跟粉絲報告好消息。有網友興奮直呼：「偷偷告訴大家，張惠妹釋票了，現在票超多！」還有歌迷分享自己搶到的好消息，「真的有欸」、「有買到欸，結果顯示信用卡刷卡中」、「居然連跨年場次都有」。而這波無預警釋票其實也很快就被搶購一空，今早查看拓元頁面已無售票資訊。而這次加開的是B1層和L2層少數座位，或許視線不是那麼清楚，但可以一起進場看到張惠妹，仍令粉絲趨之若鶩。目前，阿妹也開始緊鑼密鼓準備「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」，這次她也將在演唱會期間，於松菸文創園區炊事房成立「ASMR ×MEIGHT.O.NINE 快閃店」，販售由阿妹推出的相關演唱會週邊產品，於12月18日開放預購，12月21日至明年1月1日粉絲就能到快閃店領貨，還能加碼抽後台參觀通行證，1人中獎2人同行，史上最超值！另外，張惠妹與台北漢來大飯店聯名推出的「ASMR Maxxx」主題房，屆時整層樓將被打造成ASMR宇宙，入住者可享有獨家設計的備品，帶領歌迷完美沉浸ASMR宇宙，這些都由張惠妹主理的「meight.o.nine」品牌一手規劃、主導，就是想給妹粉最獨一無二的樂趣和享受。