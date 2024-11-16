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印度河-恆河平原空污之嚴重，大片區域自10月底開始便被大片霧霾籠罩，空污程度連遠在太空都能看見。巴基斯坦罹患呼吸道疾病的人數大幅增加，連醫學專家都警告，這波空污的威脅和緊急性更勝新冠病毒。綜合外媒報導，巴基斯坦東部的拉合爾市（Lahore）和鄰近地區，被迫關閉學校、政府機構、公園、博物館等設施，且由於霧霾對身體的危害已達到危險程度，導致數萬人患上呼吸道相關疾病，醫院裡到處都是戴著氧氣罩求醫的民眾。有拉合爾當地居民表示，自己的喉嚨因為霧霾嚴重感染，加上又得了流感，咳嗽不止，醫生嚴格禁止他外出，所以他無法去上班，但身為家裡唯一有在賺錢的人，沒有收入的生活讓他不知道該怎麼辦。還有嘟嘟車駕駛直言，如果政府早點採取安全措施，霧霾就不至於這麼嚴重，某些地方實施了封鎖，他們無法帶乘客、遊客前往，否則就會被處以高額罰金，比他們一整天的收入還多。拉合爾真納醫院兼阿拉馬醫學院（Jinnah Hospital Lahore and Allama Medical College）的阿拉夫教授（Dr. Muhammad Ashraf）警告，這比新冠病毒（COVID-19）更緊急，因為大量病患呼吸道感染，政府必須採取預防措施，想辦法減少霧霾。拉合爾當地政府人員則表示，一旦雲層厚度達標，就會嘗試人工降雨，減輕霧霾問題，已購買超過30萬個口罩發給民眾，並密切監測秸稈焚燒及其他造成空污的原因。每年這個季節，印度、巴基斯坦都會因為農民在收割農作物後、焚燒殘梗，加速清理農地而導致火災、霧霾遽增，但今年狀況之嚴峻，可說是前所未見，空氣中的懸浮微粒遠超安全標準。當局呼籲民眾盡量不要出門，若真有必要外出，也應該戴好口罩：「不戴口罩呼吸拉合爾的空氣，相當於每天吸幾十支煙。」