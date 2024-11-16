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澎湖「大進滿88號」漁船被中方海警船扣逾4個月，昨（15）日完成裁罰程序後獲得釋放，於下午2時許駛出圍頭港，先是由友船「大進滿8號」在港區外會合，並在海巡署金馬澎分署巡防艇接應戒護下，於今日近凌晨0時許抵達澎湖竹灣漁港。據了解，「大進滿88號」今年7月2日在金門海域靠近中國作業，遭中國海警船以違反「伏季休漁規定」帶往福建省泉州市圍頭港留置，迄今逾4個月，經過前立委林炳坤、澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全、澎湖縣議長陳毓仁等人多方奔走，台籍船員與3名印尼籍漁工先於八月份獲釋返台。14日下午，林炳坤等一行人再度赴泉州，與泉州台辦完成最後協商，繳清約21萬元人民幣的行政罰款及辦理手續。大進滿87號在修復電力後，終於由圍頭港出海航向回家的航程。海巡署金馬澎分署指出，由於主、輔機長時間未運轉，可能有安全顧慮，加上颱風天兔侵襲，海峽海象轉趨惡劣，為確保安全返回澎湖，特派遣巡防艇前往接應，晚間8時許與「大進滿88號」漁船會合（距小門西北方22浬）後，一路戒護平安返回澎湖，並提供必要之協助。晚間11時50分，大進滿88號抵達澎湖竹灣漁港，洪姓船長一頭長髮、戴著口罩，下船後立即由女兒接回家中，面對媒體詢問不發一語。