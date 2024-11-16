我是廣告 請繼續往下閱讀

▲由莫子儀（右）、張震主演的電影《餘燼》在15日上映。（圖／本地風光提供）

▲莫子儀2年前和圈外人太太結婚，目前兩人還未生小孩，認為一切順其自然。（圖／記者林調遜攝）

▲▼《餘燼》是今年金馬獎大片之一，由張震（上左）等實力派演員領銜主演。（圖／本地風光提供）

43歲金馬影帝莫子儀主演的新電影《餘燼》在15日上映，劇中飾演神祕富商的他，為了調查關於父親的往事步步為營，電影裡也有不少對父子感情的刻畫，目前結婚2年的莫子儀演完該戲更笑說，不敢想像自己當爸；他透露自己在某天突然發現爸爸變老的事實，感慨時光來去匆匆，希望透過努力工作讓爸媽過上更好的生活，一片孝心嶄露無遺。據《聯合報》報導，莫子儀在談到這次的新電影，對父子感情有更深的認知，他說自己某天突然發現爸媽變老了，長了許多白頭髮，讓他驚覺爸媽能陪伴自己的時間可能不多了，因此他才更想努力工作，讓爸媽能過著更舒服的生活。莫子儀也透露，爸爸目前74歲了，還在當大樓保全不願退休，認為做人就是要活到老做到老，有自己的堅持。而莫子儀2年前才和圈外人女友結婚，對於生小孩一事，夫妻二人抱持順其自然的想法；莫子儀更笑說自己目前還沒辦法想像當爸爸的樣子，他認為孩子的教養很重要，深怕自己教不好小孩，不是稱職的父親。不過莫子儀也說好友莊凱勛曾鼓勵他不要想太多，只要付出真心的愛，小孩會有自己長大的方式，這番說法才讓莫子儀好過一點，但目前老婆尚未懷孕。事實上，莫子儀在去年受訪時提到孩子，也曾回答大家：「我自己都顧不好」，又怎麼可能敢生小孩。不過看到身邊有人陸續當爸，心裡確實會產生不一樣的感受。莫子儀也笑說他有看到傅孟柏女兒的照片，上個月才剛出生，真的很可愛。昨日才上映的電影《餘燼》，故事從數10年前的「白色恐怖」事件，一直講到在台北街頭的殺人案，角色眾多、架構龐大，演員陣容堅強到連百人餐敘的片段都找來洪榮宏客串台上演唱的歌手，主演群還包括張震、許瑋甯、劉冠廷、金士傑，都是實力派演員。雖然片中不乏有一些沉重片段，但導演鍾孟宏透露，片場其實相當有趣。有一場戲，莫子儀以遊民歲末感謝宴的主辦人身分出現，為了力求逼真，現場真的席開百桌，也有遊民來享用大餐，桌上的美食都是真的由總鋪師烹製，但他們沒有注意到其實是在拍片，還以為是莫子儀在辦競選活動，紛紛對他喊著「凍蒜」，讓眾人笑翻，也成為難忘回憶。