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▲，第25號颱風中心目前在臺灣西南方近海，向東北東移動，其暴風圈已接觸臺灣南部陸地，對高雄、屏東、臺東及恆春半島構成威脅，預計此颱風有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。（圖／中央氣象署提供）

▲目前中心結構減弱，但對流雲系移到台灣上空，會帶來劇烈降雨，台東以南以及花蓮以南有劇烈降雨。（圖／中央氣象署提供）

天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）持續減弱中，目前為輕度颱風，以每小時13公里速度，向東北進行，預測過去3小時暴風圈略縮小，估今日中午前後登陸台灣上空後，並減弱為熱帶性低氣壓，預計今（16）日上半天風雨影響仍劇烈，陸上警報區域包括高雄、屏東、台東、恆春半島。今（17）日上午7時颱風中心在高屏近海，中央氣象署指出，天兔於清晨2時已減弱為輕颱下限，7級暴風半徑剩下50公里，，目前中心結構減弱，但對流雲系移到台灣上空，會帶來劇烈降雨，，預估今（16）日下午有望解除海陸警報。目前陸警包括高雄、屏東、台東、恆春半島；海上警報包括台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、16日7時中心在高雄南南西方50公里處，近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風。第25號颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署目前針對今（16）日部分地區發布豪雨特報，包括「天氣風險」分析師廖于霆指出，隨颱風登陸並減弱，南部地區的風雨今（16）日下半天就會趨緩，明（17）日天兔殘留雲系在台灣東方海面逐漸消散，中南部與東南部天氣好轉，陽光可望露臉。不過北部東北部受到新一波東北季風影響。週日清晨第25號颱風減弱並遠離，花東地區降雨趨緩，不過從白天開始東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨廣泛，並有局部大雨或豪雨發生的機率，新竹以北及花蓮地區有局部短暫陣雨，花蓮地區亦有局部大雨發生的機率，其他地方也會有零星的降雨。下週一、週二（18日、19日）東北季風影響，此時萬宜颱風已進入南海，它的外圍雲系隨著中高層氣流北上，水氣比較多，桃園以北、南部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，其他地區亦有零星短暫雨。