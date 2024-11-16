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連任五屆的民進黨新北市議員的林銘仁，16年來涉嫌詐領681萬元助理費遭羈押禁見，昨日依貪污治罪條例起訴。全案移審後，新北地院考量全案偵查終結，裁定林銘仁300萬元交保，並限制住居及出境出海8個月，以及禁止與同案被告及證人進行聯繫或接觸，如有違反得再執行羈押。檢方調查，林銘仁自2006年3月1日起擔任新北市議員，身為其助理的楊女，負責綜理申報助理費用及帳務等業務，兩人明知公費助理費不屬於議員薪資、也非議員個人實質補貼，竟利用親友身分身份詐領助理費，高達681萬餘元。今年9月間，檢方指揮調查局新北市調處兵分7路發動搜索，訊後將林銘仁聲押禁見獲准，昨日依利用職務上機會詐取財物、刑法使公務員登載不實文書罪起訴。昨日移審新北地院開庭，合議庭認為林銘仁坦承涉犯使公務員登載不實罪，但否認利用職務機會詐取財物罪，雖涉犯有期徒刑5年以上重罪，有相當理由足認有逃亡、串滅證之虞，有羈押原因。但因本案偵查終結，相關證人經檢察官訊問完畢，尚可透過羈押以外之手段加以拘束，無羈押之必要，故命林銘仁以300萬元交保，並限制住居並限制出境出海8月，以及禁止與同案被告及證人進行聯繫或接觸。