台南暴雨中！氣象粉專指出，受到天兔颱風暴風圈影響，今（16）南部天氣正在下豪大雨，不少台南在地人回報「狂打雷被吵醒」、「台南淹水了」災情。中央氣象署一早8時20分發布豪雨特報，臺東縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、恆春半島有局部大雨或豪雨，花蓮地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾多加留意。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」凌晨發文指出，天兔半夜加發，雖然快要不成颱型，但它激發出強烈的雨帶，為台南、高雄、屏東地區帶來豪雨，可能或已經有局部積淹水的現象，預計上午過後，雨帶就會遠離南部。
貼文曝光後，台南人一早留言回報現況，「狂打雷被吵醒中」、「台南永康大雨」、「台南歸仁正在下大雨了，還有打雷閃電」、「台南南區瘋狂打雷」、「整晚打雷閃電」。
根據「台灣地震監視」YouTube頻道的「天兔颱風監視」直播影像顯示，台南、高雄道路一度出現淹積水情形，但早上8時許看似積水已經逐漸消退。網友也陸續回報，高雄、嘉義，甚至苗栗都開始下大雨。
此外，水利署也針對台南市仁德區、南區、安南區、安平區、高雄市湖內區發佈一級淹水警戒；高雄市橋頭區、茄萣區二級。
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貼文曝光後，台南人一早留言回報現況，「狂打雷被吵醒中」、「台南永康大雨」、「台南歸仁正在下大雨了，還有打雷閃電」、「台南南區瘋狂打雷」、「整晚打雷閃電」。
根據「台灣地震監視」YouTube頻道的「天兔颱風監視」直播影像顯示，台南、高雄道路一度出現淹積水情形，但早上8時許看似積水已經逐漸消退。網友也陸續回報，高雄、嘉義，甚至苗栗都開始下大雨。
此外，水利署也針對台南市仁德區、南區、安南區、安平區、高雄市湖內區發佈一級淹水警戒；高雄市橋頭區、茄萣區二級。