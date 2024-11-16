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▲韓國隊打擊發揮很不錯，但留下的殘壘也很多，這導致他們無法打回更多分數。（圖／記者朱永強攝）

▲在KBO擊出26支全壘打的外野手姜白虎這次因基礎軍事訓練而缺席。（圖／美聯社／達志影像）

2024年世界12強棒球賽昨日上演日韓大戰，日本後來居上以6：3擊敗韓國隊。高麗軍團面對台、日等亞洲老對手連吞2敗，晉級之路岌岌可危。過往韓國隊給外界的印象是打線火力出色，打者揮棒豪邁、力量驚人，但昨天卻出現許多殘壘，缺乏適時一擊，有韓國媒體在接受日媒《Full-Count》訪問時，就表示「沒有理想的四棒打者」是這次比賽球隊的一個大問題。作為世界棒球的頂級球隊，韓國國家隊自2015年首屆世界12強賽以來，還未跌出四強過，取得1金1銀的優秀成績。他們長年以來是日本的主要競爭對手，多次在WBC、世界12強等一級賽事上擊敗過後者。但近年日、韓在棒球實力似乎不斷被拉大，在昨天落敗後，韓國吞下對日本在有職棒球員出戰的國際賽的第30敗，韓國媒體《My Daily》在接受日媒體訪問時神情嚴肅，直言比賽中後段被日本逆轉實在是很遺憾。其實今天韓國隊打擊發揮很不錯，但留下的殘壘也很多，這導致他們無法打回更多分數，似乎缺少一名穩定輸出的主砲，《My Daily》的該名媒體也坦言，缺少李承燁、李大浩等超級強打差很大。「韓國隊的四棒有一個很大的問題。沒有理想的四棒打者。」該韓媒如此說道，「在KBO擊出26支全壘打的外野手姜白虎這次因基礎軍事訓練而缺席。旨在透過上崗挑戰大聯盟的內野手金慧成也因服兵役而退出。亞錦賽上打4號的內野手盧施煥則因傷缺陣。 如果我們有一名能打點的球員……我認為會有很大的幫助。」另外，這次韓國隊先發投手只有4人，戰力明顯不足，有「武士殺手」美名的左投金廣鉉後繼無人，整體戰力弱化加上徵兆出現困難，導致這次他們目前陷入1勝2敗的戰績。