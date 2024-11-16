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近日有女網友搭乘桃園機場捷運時，目擊一名男子行為怪異，不但狂盯著熟睡女乘客雙腿，甚至當眾蹲下疑似偷看底褲，嚇得她拿出手機拍下證據影片PO網，並呼籲女性留意，引發各界關注。桃園市議員黃瓊慧也在臉書發文，呼籲民眾搭車時多留意自身安全。對此，桃園市警局捷運警察隊已掌握該名男子的身分，後續會進行偵處並加強防治，以防類似案件再發生。影片在網路上發酵，不少網友認出該名男子為慣犯，紛紛留言「那時跟朋友搭機捷，這個人一直對我們做著一樣的行為，最後是好心的大姐站在我們面前擋住他的眼神」、「我還記得這個男的！暑假時間，我搭捷運橘線時他從丹鳳站上車，一上車一直盯著人家看，人還靠玻璃牆另一邊偷看人家胸部」、「我跟朋友在機捷上也遇過他，不管移動到哪個車廂他都會跟上，並在對面坐下來直勾勾盯著你看，真的超恐怖」。桃園市議員黃瓊慧昨日也在臉書轉發影片，寫下「機捷出現噁男，狂盯女性下半身、還趨前張望，被乘客全程錄下」，並說粉專收到多封私訊，有多位乘客指證歷歷，表示這名噁男並非初犯，已同步將影片傳給警察，並反映給桃園捷運公司，並呼籲市民搭乘大眾捷運時多加留意自身安全。據了解，桃園市警局捷運警察隊已經掌握該名男子的身分，後續會進行偵處，也會請各轄線分隊警力加強車廂及站體巡守，捷運公司保全也會加強巡守站體，以防類似案件再發生。機捷也呼籲，若民眾遭遇性騷擾事件時請保持冷靜，透過車站、車廂內的緊急對講機，或直接向捷運警察、捷運公司的服務人員反應。