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▲朴旻曙由於手術修養關係，臨時缺席這次的12強賽應援。（圖／IG@_min_go）

▲這次12強賽2S派出5位啦啦隊女神到球場應援，其中還包含初登場的金泰琳（右1）。（圖／IG@2s_enter_tw）

▲李貞潤最近也在台灣看球賽，後續是否會有應援行程官方還沒公佈。（圖／IG@luvy00n）

世界棒球12強B組賽事在台灣舉行，昨（15）日晚間台北大巨蛋「日韓大戰」開打，吸引2萬多位球迷到場，現場氣氛嗨爆。這次韓國娛樂經紀公司「2S Spotainment」也派出5名啦啦隊女神到球場進行應援，名單包含安芝儇、趙娟週、李晧禎、南珉貞、朴旻曙，但朴旻曙由於手術開刀關係臨時缺陣，改由新人金泰琳替補。金泰琳昨日站上大巨蛋應援舞台，精彩表現擄獲粉絲芳心，紛紛敲碗希望她明年也能夠加盟中職，來台發展。2S在11日更新球場應援班表，表示14-16日及18日，將有5名韓籍啦啦隊女神到球場應援12強賽，其中陣容台鋼雄鷹隊的朴旻曙（Mingo）因開刀休養關係，被新人金泰琳取代。金泰琳在昨日登上大巨蛋球場，精彩表現吸引許多粉絲目光，而她曾是韓國職業足球、排球隊的啦啦隊隊員，和女神安芝儇是好友關係，目前沒有加盟任何台灣的球隊，但有不少粉絲已經在敲碗期待，希望金泰琳明年能待在台灣發展。按照目前的班表，金泰琳18日還會出現在天母球場，屆時粉絲也能好好再更認識她。不過也有粉絲好奇，之前2S曾公布過李貞潤將在14-20日來台，還以為替補應援的女神會是她，如今換成金泰琳，也讓不少粉絲驚訝地說，「貞潤怎麼辦」、「變泰琳好意外，還以為是李貞潤」、「沒想到是找泰琳，那貞潤去哪了？」根據《三立新聞網》報導，李貞潤15日其實也有現身大巨蛋，她在觀眾席替球員、啦啦隊員們一起加油打氣。金泰琳則說這是自己第一次應援棒球，其實內心也很緊張，連坐在位置上都不敢放空，要記好多事情，很擔心自己會跳不好；職棒啦啦隊前輩李貞潤則在旁邊鼓勵她，要她不用擔心，直呼棒球比賽真的很有趣，希望大家能好好享受舞台。