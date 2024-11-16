國民黨立委翁曉玲提案修《憲法訴訟法》，將作成判決及裁定的計算大法官人數規定，由「現有總額」修正為「法定總額」15人，並將憲法裁判門檻提高為法定總額的3分之2，提高憲法法庭的裁判的門檻，但引發律師界不滿，153名律師抗議，今（16）日上街反修法。翁曉玲反嗆，這些律師名單都是民進黨政府愛將。
翁曉玲說，先不論一百多位律師如何能代表全國兩萬多名律師，這份名單裡充斥著「全國律師賴清德後援會」的幹部與成員、民進黨政府的律師愛將以及廢死律師。這個遊行活動應正名為「#024信賴律師後援會守護政權遊行」才對！這樣才符合此次1116遊行參加成員的屬性！
翁曉玲說，這群律師中有不少律師和所屬的律師事務所，長期為民進黨政府服務，拿政府標案，承辦政府法律訴訟業務，擔任政府法律顧問，領豐厚的服務費用。只要上「政府電子採購網」搜尋就能看得一清二楚，要想研究民進黨政府執政8年，除了收買媒體外，是如何收買法律人，其實不是件難事。
翁曉玲說，他提案修《憲法訴訟法》，目的是為了避免發生少數大法官持偏頗的法律見解就作出重大憲法判決的危險。試想，依據現行法，若大法官有多人缺位，於未補足人數前，只剩3、4位大法官，甚至極端情形只剩1位大法官就能作出憲法裁判推翻現行法律與否決人民的釋憲聲請案，請問這合理嗎？
翁曉玲說，這次連署抗議的律師們，舉著保障人民基本權的大旗，卻完全無視現行法的缺失，憲法法庭裁判超低門檻才是侵害人民基本權、讓憲政秩序崩解的元凶。憲法法庭審理制度，本來就是屬於立法形成自由，應留給立法者裁量，是屬於立法政策問題，怎麼換了執政者，相同的法理就成了違憲的規定？
他強調，他身為立法委員、憲法學者，念茲在茲的是國家憲政體制健全，而憲法裁判制度改革，是重中之重，無論如何，應當堅持下去。
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翁曉玲說，這群律師中有不少律師和所屬的律師事務所，長期為民進黨政府服務，拿政府標案，承辦政府法律訴訟業務，擔任政府法律顧問，領豐厚的服務費用。只要上「政府電子採購網」搜尋就能看得一清二楚，要想研究民進黨政府執政8年，除了收買媒體外，是如何收買法律人，其實不是件難事。
翁曉玲說，他提案修《憲法訴訟法》，目的是為了避免發生少數大法官持偏頗的法律見解就作出重大憲法判決的危險。試想，依據現行法，若大法官有多人缺位，於未補足人數前，只剩3、4位大法官，甚至極端情形只剩1位大法官就能作出憲法裁判推翻現行法律與否決人民的釋憲聲請案，請問這合理嗎？
翁曉玲說，這次連署抗議的律師們，舉著保障人民基本權的大旗，卻完全無視現行法的缺失，憲法法庭裁判超低門檻才是侵害人民基本權、讓憲政秩序崩解的元凶。憲法法庭審理制度，本來就是屬於立法形成自由，應留給立法者裁量，是屬於立法政策問題，怎麼換了執政者，相同的法理就成了違憲的規定？
他強調，他身為立法委員、憲法學者，念茲在茲的是國家憲政體制健全，而憲法裁判制度改革，是重中之重，無論如何，應當堅持下去。