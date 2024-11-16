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日籍球星大谷翔平所屬的洛杉磯道奇隊，本賽季雖因多名球員受傷而面臨挑戰，但透過交易獲得了王牌投手Jack Flaherty，穩定了先發輪值，最終一舉拿下世界大賽冠軍。然而，根據美國媒體《Sporting News》記者Aaliyan Mohammed報導，目前Flaherty已成為自由球員（FA），可能會轉隊，道奇隊面臨留人考驗。Flaherty在2024年一共先發28場，消化162局，繳出3.17防禦率，他的加入讓這一季投手陣容傷兵滿營的道奇隊如同久旱逢甘霖。季後賽他雖然「好一場、壞一場」起伏很大，但也算是在第一號先發的位置上給予道奇隊一個適合的人選。對於今年夏天雙方的關係，Mohammed評論道：「道奇隊雖奪得世界大賽冠軍，但主力球員可能因進入自由球員市場而流失。在季後賽有很大貢獻的明星投手Flaherty目前正尋求一份大型合約。」Mohammed指出，Flaherty可能無法和道奇隊達成總值1億美元（約合新台幣32.4億）的合約，但他的實力與這一水準相當。道奇隊的競爭對手可能藉機開價招攬他，華盛頓國民隊急需一位輪值主力，與道奇在世界大賽中交手的紐約洋基隊也可能對Flaherty展開追求。如果Flaherty轉投洋基，將是一次罕見的世紀大賽競爭球隊間的球員轉隊案例，但並非首次。上個休賽季，投手Jordan Montgomery就從德州遊騎兵轉投亞利桑那響尾蛇隊。