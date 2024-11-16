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中國重慶市近日發生一起駭人聽聞的事故，1名11歲男童與玩伴在車站玩耍，一時興起爬上一輛火車頭，結果起身時誤觸高壓電線，全身都被燒傷，仍在醫院與死神拔河。男童的父母接獲消息從外地趕回，傾家蕩產也要救回寶貝兒子。綜合中媒報導，這起事件發生在10日下午，長年在廣東打工的男童父母，接到重慶南川區南城派出所民警的電話，說兒子遭高壓電擊傷，被緊急轉院到重慶西南醫院燒傷科救治，後來又被送進ICU治療，要他們夫妻倆馬上返鄉。醫生表示，男童全身燒傷面積達83%，屬Ⅲ度燒傷，同時發現顱內出血，多處骨折，至今沒有脫離生命危險。男童父親淚訴，兒子全身被燒得只剩一雙鞋，手指都呈現乾枯狀，醫生說哪怕救下命都有可能必須截肢，感覺非常對不起孩子，不應該為了賺錢去外地打工，沒有好好陪伴小孩：「傾家蕩產也要把他拉出鬼門關」。目前已知醫療費用至少要100萬元人民幣（約450萬台幣）。男童父親也質疑，他家離事發的南川火車站只有300多公尺，事後他也有親自到火車站及附近了解情況，發現多處「安全隱患」，比如圍牆有的有缺口、有的比較低，抬腳就能翻進去，「照理說進入火車站、爬上火車頭是需要一定時間的，這期間難道他們的監視器都沒發現異常？」對此，南川火車站所屬的重慶南澇鐵路有限責任公司，相關人士回應，該火車站原來設計的是一個客運站，但至今沒有開通客運，進出口都是密封的，事發後透過監視器查看，當時進入車站的共有3名小孩，疑似破壞設施後闖進去，經過幾道障礙物來到停靠的火車前，被燒傷的男童爬上火車頭後站起身，不慎觸碰到了上方的高壓線，事發現場是一個監控盲區，會先墊付15萬元人民幣的醫療費搶救傷者，當地警方也已介入調查