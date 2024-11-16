我是廣告 請繼續往下閱讀

▲晨均建設總經理涂麗雅表示，「晨均渼山」可說是用市區買首購宅的價格，就能買到換屋宅的產品。此外，購買戶還可享有丹麥知名傢俱品牌5萬元提貨券。（圖／記者陳美嘉攝）

▲晨均建設於小港大坪頂推出親近自然、擁有永久綠意的新加坡式5樓華廈「晨均渼山」。（圖／晨均建設提供）

「建築的力量，在於理想生活的實踐」晨均建設於小港大坪頂推出親近自然、擁有永久綠意的新加坡式5樓華廈「晨均渼山」，全區共16戶，戶戶雙面採光，標準戶型預計每坪約30萬元以內，樓中樓露台戶每坪約34萬元，鎖定臨海工業區、和發產業園區、以及大發工業區等三大園區的中高階主管、以及區域換屋客。「晨均渼山」基地位在小港大坪頂特區高坪八路36號旁，規劃地上5樓，坪數37-46坪，一層2戶，全區共16戶，其中4戶為樓中樓大露台戶型。產品坪數介於37坪到46坪，公設比只有27％，每層4戶設置兩部電梯。此外，採⼆進式⾨廳雙重管制，讓⾨裡⾨外領域有別 ；更規劃⾏⼈、機⾞、汽⾞三道分離，各有專用動線，體貼善意從細節開始 。晨均建設總經理涂麗雅表示，「晨均渼山」正式推出預售，預定明年底取得使用執照、交屋。標準戶型預計售價每坪約30萬元以內，樓中樓露台戶售價每坪約34萬元，37坪的標準戶、1,110萬元有找，可說是用市區買首購宅的價格，就能買到換屋宅的產品。此外，購買戶還可享有丹麥知名傢俱品牌5萬元提貨券。涂麗雅特別提及，為了讓住戶擁有永久綠意，刻意將建築正面轉向面對山景，戶戶雙面採光，朝東大尺度開窗，面向鳳山水庫，依山抱綠開門見山。並且享有小港運動公園、植物園、綠園道等10萬坪都會綠景，是親近自然的寶藏系寓所，展現健康生活宅優勢。「晨均渼山」從心出發，以健康促進、恆久舒適、容易維護等原則設計智能建築。地坪隔音工程獨家升級為三明治工法。窗戶選用勝群鋁窗，鋁角套件加強邊角氣密結構。用心精選日本NBC防霾紗網，全球獨創無機奈米分子，可使灰塵不易附著，而48網目天網S孔洞大小約0.04cm更可隔離蚊蟲，因孔洞密度較高，景觀視野通透，享有絕佳通風。住家廚具、衛浴標配也都是高規格配備。此外，「晨均渼山」各戶室內房間無隔間，上配管交屋，住戶可依照各階段家庭成員生活需求彈性規劃房間數全方位體現平面的自由想像。