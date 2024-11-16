世界棒球12強賽，昨晚重頭戲「日韓大戰」最終由日本以6：3獲勝，而韓國則吞下第2敗面臨淘汰邊緣，韓國網上球迷一陣謾罵，直呼輸給沒有大谷翔平的日本真的很淒慘，「這是小學生與大學生的實力差距」，各種諷刺言論讓日網友看傻眼。

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昨日比賽韓國其實兩度取得領先，2局上從日本王牌投手高橋宏斗手中，接連敲出安打並率先攻下第1分，3局上朴東原轟出陽春砲要回領先，只是牛棚投手崩盤，5局下，郭道圭接連投出保送、觸身球讓日本攻佔滿壘，緊急救火的李映河遭到牧秀悟狙擊，7局下韓國又挨了森下翔太的兩分砲，最終以3：6落敗。

此役過後韓國隊以1勝2負排在B組第4，等於接下來對多明尼加和澳洲都不能輸球，還要看其他隊臉色才有一絲晉級可能。

韓國球迷痛罵輸給沒大谷翔平的日本二軍　日網友看傻

身為上屆亞軍，韓國球迷無法接受現已面臨淘汰邊緣，在網路上掀起了熱烈討論，「這完全就是小學生和大學生的實力差距」、「日本隊裡有大聯盟球員嗎？大谷翔平呢？如果輸給調整實力的日本，那真的很淒慘。」、「日本在下一屆WBC只會變得更強。」

日媒對此現象進行報導，讓日網友看傻，該則報導衝上日本雅虎體育類熱搜第一，文章底下超過900則留言，有網友認為就算大谷不在，日本的實力也不會因此下降，這次陣容比較低調但整體完整度相當高，還有網友提到，韓國不該再視日本為「競爭對手」了，因為相較之下台灣更具威脅性，未來澳洲的實力也逐漸提升，與其過分關注他人，韓國應更多審視自身的問題。


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