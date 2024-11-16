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▲隨著颱風減弱，雨勢逐漸趨緩，要注意的是台南、高雄靠近颱風中心，還是有強烈對流雲系移入，目前持續發布豪雨特報。（圖／中央氣象署提供）

▲下週一、下週二萬宜颱風已進入南海，它的外圍雲系隨著中高層氣流北上，水氣比較多，桃園以北、南部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）

天兔颱風就在家門口！不過強度持續減弱，目前為輕度颱風下限，預估中午前後有機會登陸或是未登陸台灣，就消散成熱帶性低氣壓，不過目前仍持續發布豪雨特報，臺東縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、恆春半島有局部大雨或豪雨。入夜後南部雨勢減緩，不過北台灣受到東北季風增強影響，入夜開始有雨，而萬宜颱風外圍環流水氣也將在下週一、二（18、19日）開始影響台灣。天兔颱風目前已經減弱為輕度颱風，7級風暴風半徑剩下50公里，近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺，相當於10級風，中午前後有機會上到台灣陸地後減弱為熱帶性低氣壓，或是還沒上陸就消散在台灣家門口，預估中午前後有機會解除海陸警。中央氣象署氣象署簡任技正伍婉華預報指出，雖然天兔颱風威力持續減弱，但這段時間還是影響台灣天氣，颱風中心目前在西南方近海，昨天深夜到清晨強降雨通過台東、台南以南區域。不過隨著颱風減弱，雨勢逐漸趨緩，要注意的是台南、高雄靠近颱風中心，還是有強烈對流雲系移入，目前氣象署持續發布豪雨特報，警戒區域包括臺東縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、恆春半島有局部大雨或豪雨，花蓮地區有局部大雨發生的機率。午後隨著颱風減弱雨勢減少，今（16）日入夜到清晨雨勢將轉到北部、東半部，週日（17日）東北季風南下，明顯降雨移動到北部、新竹以北、東半部有短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、雙北有局部性大雨、豪雨。萬宜颱風為中度颱風，16日8時以每小時21公里速度，向西北西進行，未來會通過呂宋島進入南海，外圍雲系將在下週一、二（18日、19日）北上影響台灣天氣。下週一、二（18日、19日）萬宜颱風已進入南海，它的外圍雲系隨著中高層氣流北上，水氣比較多，桃園以北、南部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，其他地區亦有零星短暫雨。溫度方面將明顯轉涼，明（17）日北部、東北部降溫，下週一、下週二（18、19日）桃園以北、宜蘭下探攝氏19度至20度，其他地區攝氏21度至22度，北部高溫也僅有攝氏22度，天氣轉涼，提醒民眾外出建議加件薄外套。