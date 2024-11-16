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▲David Ortiz點名Juan Soto能成為自己在波士頓紅襪的接班人。（圖／美聯社／達志影像）

Juan Soto爭奪戰進入到白熱化階段，名人堂球員、波士頓紅襪傳奇強打「老爹」David Ortiz希望他的前東家能夠在今年休賽期從洋基那搶來Soto。在15日接受波士頓媒體採訪時，他稱讚這位多明尼加後輩說：「如果波士頓有一名球員可以成為下一個David Ortiz，那就是Juan Soto，他是優秀的選手，並且具備卓越的人格特質。」Soto上賽季效力於紐約洋基隊，季後成為自由球員（FA），吸引了多支球隊的競逐。特別是紅襪隊，根據報導他們於14日在加州與Soto及其經紀人波拉斯（Scott Boras）進行了三小時會談。紅襪總教練Alex Cora、球隊球員部門負責人Craig Breslow等高層都參與了這一次的會議，Soto對紅襪的提案留下了深刻印象。美媒《The Athletic》指出：「爭奪戰已經進入尾聲，Soto將在波士頓紅襪與紐約大都會之間做出選擇，其中紅襪對Soto開價為13年6.11億美元（約199億台幣）。」「如果我想圍繞一名球員組建我的球隊，那個人就是Juan Soto。」Ortiz今天受訪時，點名Soto能成為自己的接班人，鼓勵紅襪隊對他展開追求，「他不僅是一位出色的球員，他能說西班牙語和英語，這將讓他成為拉丁裔和美國本土球員之間的橋樑。他的到來將能夠徹底改變球隊氛圍。」Ortiz還認為，Soto是洋基今年能成功進入世界大賽的重要功臣。除了紅襪，紐約洋基隊、紐約大都會隊和多倫多藍鳥隊也被視為對Soto有濃厚興趣的球隊。Soto的下一步動向是今年休賽季的最大焦點之一。