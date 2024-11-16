我是廣告 請繼續往下閱讀

天兔颱風暴風圈觸陸，山區雨勢強勁，台20臨93線便道2k明霸克露橋河床便道，因受10月底康芮颱風影響土石鬆軟、落石不斷，交通部公路局表示，今（16）日早上7點左右河床便道阻斷無法通行，相關單位已立即前往處理，續視邊坡落石情形檢討河床便道開放時段，儘速恢復道路通行。公路局南區養護工程分局指出，受前期颱風影響山區含水量較高土石鬆軟易有落石發生，今日上午甲仙工務段人員朝巡，台20臨93線便道2k明霸克露橋河床便道邊坡持續落石，造成河床便道阻斷，人、車無法通行，所幸公路局於昨晚進行道路預警性封閉，無人、車傷亡，甲仙段搶修機具已進場清理落石及坍方。公路局南區養護工程分局預計下午12時清理完成，目前台20線桃源山區持續下雨，建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，造成不便尚請見諒，後續也將視邊坡落石情形檢討河床便道開放時段，儘速恢復道路通行。