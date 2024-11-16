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▲台南市動保處日前會勘，已於圍籬周遭設置誘捕籠，15日下午再安排多組人力攜帶麻醉槍展開圍捕，射中4隻狗，但最後僅尋獲2隻。（圖／翻攝畫面）

去年底才啟用的台南市立馬術場，驚傳出被9隻浪犬入侵攻擊馬匹，造成3死2傷損失慘重，其中2匹為飼主寄養的迷你馬，另一隻則為身價800萬元的賽馬，8年前曾參加仁川亞運。台南市動保處獲報後，昨（15）日展開圍捕，準備將浪犬帶離現場時，不料卻被2名愛狗人士騎機車拍打廂型車要求停車，不讓浪犬被帶走，也驚動警方到場處理。市府農業局代理局長陳仲杰表示，由於台南市立馬術場附近的流浪狗，已對人民財產造成重大損害，經調閱監視器後發現攻擊馬匹的流浪犬多達7至9隻，經查該犬群多為剪耳犬，且由愛心人士於親水公園內餵養。雖餵養區位於公園，並非馬場承租範圍，但兩處相通，考量該區犬隻已對人民財產造成重大損害，經動保處會勘後，已於圍籬周遭設置誘捕籠，15日下午再安排多組人力攜帶麻醉槍展開圍捕，射中4隻狗，但最後僅尋獲2隻。然而，就在工作人員完成圍捕作業，正準備離開返回收容所時，2名愛狗人士突然騎機車追了上來，拍打廂型車要求停車，表示不希望將流浪狗帶走，並希望停止捕捉作業。工作人員擔心發生意外，立即報警處理，將2名愛媽隔開溝通，這才順利讓車輛離開，場面驚險。市府表示，有鑒於遊蕩犬具有攻擊行為，已對人民財產造成重大損害，基於保障公共安全及減少財產損失，還是會持續捕捉不再回置，並加強馬場與親水公園周遭遊蕩犬管制工作，同時勸導制止愛心人士在親水公園餵養犬隻行為。