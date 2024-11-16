我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委翁曉玲日前提案修正《憲法訴訟法》，引起法界憂心，153名律師連署號召今（16）日上街遊行反修法，翁曉玲則諷刺，律師遊行是「信賴律師守護政權遊行」，這些「綠師」名單充斥著「全國律師賴清德後援會」的幹部與成員、民進黨政府的律師愛將，以及廢死律師。對此，律師黃帝穎批評，藍委翁曉玲、吳宗憲將律師抹綠是凸顯二大心虛，包含自知淪法界異端邪說、噴政治口水掩飾違憲心虛。國民黨立委提案修正憲法訴訟法，153名律師認為修法將有癱瘓憲法法庭危險，發起「拒絕憲訴法修惡，1116律師界守護憲法遊行」，遊行於下午2時30分登場，號召律師站上街頭。對此，黃帝穎表示，逾百律師發起上街抗議「憲法訴訟法修惡」，尤其，全國律師聯合會及七大律師公會均聲明反對翁曉玲版憲訴法，但翁曉玲、吳宗憲的回應竟是把律師抹綠。黃帝穎提到，這凸顯二大心虛，第一，翁曉玲、吳宗憲自知淪法界異端邪說。他說，翁曉玲、吳宗憲都是法界出身，修憲訴法卻找不到法律人公開力挺，兩人自知違憲法案已淪法界異端邪說，因此抹綠各律師公會，掩飾心虛。黃帝穎質疑，翁曉玲是法律學者出身，能不能找到抗爭律師人數的1/10法律教授，公開支持你的違憲惡法？吳宗憲是檢察官出身，能不能找到抗爭人數的1/10檢察官，公開支持你的違憲惡法？黃帝穎直言，不用多，十分之一就好，但現實是翁曉玲、吳宗憲找不到任何前同事敢公開瞎挺違憲惡法，因為沒有正常的法律人丟得起這個臉。黃帝穎續指，第二，是噴政治口水掩飾違憲心虛。他說，全國律師聯合會及南投律師公會、新竹律師公會、苗栗律師公會、台北律師公會、台南律師公會、桃園律師公會、屏東律師公會均聲明反對翁曉玲版憲訴法，多位法律學者也陸續發文直指違憲。黃帝穎提到，翁曉玲版憲訴法迫使憲法法庭停擺，破壞憲法權力分立原則、危害人民訴訟權，惡法違憲已是法界通說，所以翁曉玲、吳宗憲把全國及各大律師公會抹綠，只是凸顯他們在法律上已無力論述、違憲心虛。