颱風天乖乖在家躲豪雨，各大通路推出週末限時優惠，包括美廉社美式、拿鐵買一送一，7-11行動隨時取APP買5杯大杯咖啡搭5杯精品咖啡下殺6折，還有隱藏版的精品美式買一送一優惠；全家則是即起至11月17日前，霜淇淋、優格雪糕買一送一，還有特濃美式、特濃拿鐵10元多一杯。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月15日至11月17日
◾精品生椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾黑糖珍珠撞椰奶第2杯10元， 5.6折（原價85元、特價48元）
◾咖啡珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
📍門市｜11月13日至11月26日
◾大杯精品美式買2送1，6.7折（原價100元、特價67元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價74元）
📍APP｜11月12至11月17日
◾5杯大杯拿鐵+5杯精品中杯拿鐵450元，6.1折（原價平均73元、特價45元）
◾5杯大杯美式+5杯精品中杯美式400元，6.3折（原價平均63元、特價40元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買5送2，7.2折（原價110元、特價79元）
◾珍珠咖啡歐蕾買5送2，7.2折（原價75元、特價54元）
◾西西里氣泡5杯送西西里檸檬咖啡2杯，7.3折（原價平均79元、特價58元）
📍門市｜11月13至12月10日
◾CITY TEA/CITY PEARL 全品項任選第2杯半價
舉例來說：
一顆檸檬青茶／紅茶任選第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
珍珠奶茶任選第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
🟡全家便利商店
📍門市｜11月13日起至11月17日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，6折（原價65元、特價38元）
◾特大杯柳橙香柚綠茶第2杯10元，6折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，6折（原價65元、特價38元）
📍門市｜即起到12月31日前（租借環保杯限定）
◾大杯特濃拿鐵半價，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵半價，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜11月15日至11月17日
◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾阿奇儂xQSWEET 法式水果軟糖優格雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾立頓萃香奶綠535ml買1送1，5折（原價28元、特價14元）
◾阿奇儂營養燕麥飲品（隨身沖泡包）買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾77綜合堅果乳加買1送1，5折（原價20元、特價10元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡萊爾富
📍門市｜11月9日至11月24日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡美廉社
📍門市｜11月15日至11月17日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折，（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折，（原價60元、特價30元）
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📍門市｜11月15日至11月17日
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📍門市｜11月13日至11月26日
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🟡美廉社
📍門市｜11月15日至11月17日
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