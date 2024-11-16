颱風天乖乖在家躲豪雨，各大通路推出週末限時優惠，包括美廉社美式、拿鐵買一送一，7-11行動隨時取APP買5杯大杯咖啡搭5杯精品咖啡下殺6折，還有隱藏版的精品美式買一送一優惠；全家則是即起至11月17日前，霜淇淋、優格雪糕買一送一，還有特濃美式、特濃拿鐵10元多一杯。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月15日至11月17日
◾精品生椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾黑糖珍珠撞椰奶第2杯10元， 5.6折（原價85元、特價48元）
◾咖啡珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）

▲7-11本週咖啡優惠，精品生椰拿鐵、咖啡珍珠歐蕾第二杯10元。（圖／7-11提供）
▲7-11本週咖啡優惠，精品生椰拿鐵、咖啡珍珠歐蕾第二杯10元。（圖／7-11提供）
📍門市｜11月13日至11月26日
◾大杯精品美式買2送1，6.7折（原價100元、特價67元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價74元）

▲7-11精品美式、精品拿鐵大杯同品項買2送1。（圖／7-11提供）
▲7-11精品美式、精品拿鐵大杯同品項買2送1。（圖／7-11提供）
📍APP｜11月12至11月17日
◾5杯大杯拿鐵+5杯精品中杯拿鐵450元，6.1折（原價平均73元、特價45元）
◾5杯大杯美式+5杯精品中杯美式400元，6.3折（原價平均63元、特價40元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買5送2，7.2折（原價110元、特價79元）
◾珍珠咖啡歐蕾買5送2，7.2折（原價75元、特價54元）
◾西西里氣泡5杯送西西里檸檬咖啡2杯，7.3折（原價平均79元、特價58元）

▲7-11行動隨時取咖啡買5送2。（圖／7-11提供）
▲7-11行動隨時取咖啡買5送2。（圖／7-11提供）
📍門市｜11月13至12月10日
◾CITY TEA/CITY PEARL 全品項任選第2杯半價
舉例來說：
一顆檸檬青茶／紅茶任選第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
珍珠奶茶任選第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）

▲7-11攜手「哆啦A夢」夢幻連動，11月13日起首波活動開跑，購買CITY TEA全品項第2杯享半價。（圖／7-11提供）
▲7-11攜手「哆啦A夢」夢幻連動，11月13日起首波活動開跑，購買CITY TEA全品項第2杯享半價。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜11月13日起至11月17日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，6折（原價65元、特價38元）
◾特大杯柳橙香柚綠茶第2杯10元，6折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，6折（原價65元、特價38元）

▲全家今起特濃美式、拿鐵第二杯10元，相當於近5折開喝。（圖／全家提供）
▲全家今起特濃美式、拿鐵第二杯10元，相當於近5折開喝。（圖／全家提供）
📍門市｜即起到12月31日前（租借環保杯限定）
◾大杯特濃拿鐵半價，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵半價，5折（原價65元、特價33元）

▲全家租借環保杯拿鐵、抹茶半價喝到年底。（圖／全家提供）
▲全家租借環保杯拿鐵、抹茶半價喝到年底。（圖／全家提供）
📍門市｜11月15日至11月17日
◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾阿奇儂xQSWEET 法式水果軟糖優格雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾立頓萃香奶綠535ml買1送1，5折（原價28元、特價14元）
◾阿奇儂營養燕麥飲品（隨身沖泡包）買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾77綜合堅果乳加買1送1，5折（原價20元、特價10元）

▲「全家康康5」是11月15日至11月17日。（圖／業者提供）
▲「全家康康5」11月15日至11月17日開跑，有霜淇淋買一送一。（圖／業者提供）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買

🟡萊爾富
📍門市｜11月9日至11月24日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

▲萊爾富門市限時發動特濃咖啡系列買一送一。（圖／業者提供）
▲萊爾富門市限時發動特濃咖啡系列買一送一。（圖／業者提供）
🟡美廉社
📍門市｜11月15日至11月17日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折，（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折，（原價60元、特價30元）

▲美廉社美式、拿鐵買一送一。（圖／美廉社提供）
▲美廉社美式、拿鐵買一送一。（圖／美廉社提供）

五六日咖啡優惠！7-11寄杯拿鐵買一送一　全家美式、霜淇淋買1送1

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