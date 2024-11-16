我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡采蘋的臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」昨晚憑空消失，今（18）日下午成功被救回。（圖／翻攝自Emmy追劇時間）

不少知名財經類型粉專昨（15）日晚間突遭臉書封殺，雖然粉專還在，但是台灣地區的使用者卻看不到創作者的發文，幸好幾小時後各粉專也陸續正常。而財經網紅胡采蘋也曾在日前透露，她的粉專「Emmy追劇時間」也遭到臉書砍殺，當時也出現恐怖1細節，原來她帳號一被封起來馬上就出現許多假冒粉專、社團，更假冒她的語氣要粉絲上飆股課程，讓胡采蘋擔心會有網友受騙，緊急在個人臉書帳號發聲明闢謠自己絕不會私訊追蹤者，那些都是詐騙，所幸她的粉專在隔天就拿回來了。胡采蘋日前在個人臉書發文表示，粉專「Emmy追劇時間」無預警消失不見，奇怪的是，粉專消失沒多久，臉書上就出現好幾個假冒她的粉專、社團，開始觸及追蹤者，而且還都是過去幾小時新成立的粉專、社團。胡采蘋擔心，「這是一次讓正牌粉專消失，讓假冒粉專進行詐騙的行動，讓正牌粉專無法澄清，而追蹤的臉友無法和我們查證真偽，很可能就此上當。」胡采蘋提到，前陣子有假粉專主動私訊追蹤者，聊天過程中還冒充她的語氣要求對方加入Line群組，更在Line上熱情邀約粉絲上股票課程。不過她直言，「我根本不可能這麼閒，沒有可能Line你，除了貓貓或請教科技技術問題以外，幾乎不會主動加人，更不可能出來見面，忙到連真正的現實中的朋友都很久沒見面了。」胡采蘋呼籲網友務必當心詐騙，還強調自己很少主動聯絡別人，若真的要和粉絲互動就是直接在留言板寫一些搞笑留言，「但是我不會無聊找你聊天，請不要跟欸米聊天，那不是我」。幸好在隔日中午，有臉書的相關人員打給胡采蘋詢問災情後，他們就即刻拯救胡采蘋的粉專，不到一天粉專就再度平安無事的回到胡采蘋手中，讓她驚呼「沒想到這麼快就回來了，要趕快去申請藍勾勾了。」目前胡采蘋粉專已有19萬追蹤人數，但暫時還沒出現臉書認證的藍勾勾。