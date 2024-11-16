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▲呂捷粉專也遭臉書封鎖，過半天時間才恢復正常。（圖／呂捷臉書）

▲大量財經粉專遭臉書封鎖，股癌也受害。（圖／股癌臉書）

昨（15）日傍晚開始，許多財經類型粉專無預警被臉書封殺，只收到一封告知：「位於台灣的用戶不會看到您的內容」的通知信，讓創作者、財經人士、網紅等等相當錯愕。就連斜槓當主持人的歷史老師呂捷也「遭遇誤傷」，臉書粉專瞬間在台灣消失。呂捷原本還以為是自己粉專被盜，後來發現都是財經粉專受害後，他也幽默自嘲：「難道我又斜槓了嗎？以後請叫我呂捷老師，咦…我本來就是老師啊」，目前呂捷粉專已恢復正常。昨日開始不少臉書粉專遭無預警封鎖，被限制台灣用戶搜尋不到，疑似是臉書打詐新政策影響，消失的粉專還包含吳淡如、股市隱者、股市駱哥、財經網美（胡采蘋）等等，到了今日凌晨又有許多粉專陸續恢復正常。呂捷也在這波受影響名單當中，他粉專恢復後，PO文開玩笑說：「就跟你說『痛苦是比較出來的』！一堆粉專都被鎖了…有道是『德不孤必有鄰』，看來我並不孤單」。呂捷也表示，這次被鎖的大多是財經粉專，讓他忍不住笑說：「難道我又斜槓了嗎？以後請叫我呂捷老師～咦…我本來就是老師啊！看到這麼多人都中招，我心情好多了～散播歡樂散播愛！啾咪。」貼文曝光後粉絲看了也紛紛留言，「剛剛呂捷歷史可以看了」、「恭喜恭喜」、「粉專回來囉」、「有些不是財經粉專」。經常分享股市動態的粉專《Gooaye 股癌》一度也受到波及，經營者謝孟恭剛開始也以為被盜，還發了川普照片的測試貼文，後來才發現是被封鎖，所幸目前已經恢復正常，他也驚喜直呼「AAAAAAAAA」，看得出來心情一波三折。粉絲也開心直呼：「歡迎回歸」、「大師兄回來了」、「幸好你還在」。