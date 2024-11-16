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▲「算利教官-楊禮軒」昨晚粉專被fb通知，禁止在台灣被用戶瀏覽。（圖／翻攝楊禮軒臉書）

昨（15）日晚間台灣數十個財經臉書粉專突然集體遭封鎖下架，包含吳淡如、股癌、張曼娟、楊禮軒等人都是受害者。而苦主之一的「股人阿勳」透露，他是被FB系統告知「」，直言數發部對詐騙集團沒轍，內政部警察局卻還提油滅火。科技立委葛如鈞則表示，傳言不久前數發部曾向各大財經網紅蒐集資料，表示要將他們列為白名單，沒想到當時提供資料的人疑似全數被當成黑名單下架，質疑是否被詐團找到漏洞、滲透而被有意為之。台灣臉書圈數十個財經粉專昨晚突然集體遭封鎖，許多名人都受害，目前幾乎都已回復。身為苦主之一的「股人阿勳」今日在臉書發文，表示粉專驚魂消失8小時，明明具備藍勾勾，也有做台灣金融驗證，卻還是被FB系統告知，形同下架粉專，反觀數百數千個仿冒的假帳號卻依然活得好好的「這判斷的基準是不是怪怪的？」「股人阿勳」也透露，粉專9月17日才被詐騙人士檢舉消失了10天，當時不僅向警察局報案，還寄信請數發部協助，沒想到事隔2個月，受害者竟變受罰者，讓他直言：對此，科技立委葛如鈞也發文，提到眾多正版財經粉專突然全部消失，用戶若搜尋就只會看到全面被詐騙粉專替代，，「這究竟是誤會、誤傳還是詐團找到漏洞、滲透而被有意為之，我們一定會依據手邊資料查到底」，若有相關公務機關失職，他也會發揮監督、預算審查等力量，表達抗議。