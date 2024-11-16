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▲12強日本投手藤平尚真。（圖／中華棒協提供）

世界棒球12強賽，日本投手群昨天對韓國全隊送出多達17次三振，讓韓總教練坦言相當羨慕，其中牛棚王牌藤平尚真從熱身賽起，已經連續飆出9次三振，日本教練團對今天的「台日大戰」下達必勝令，「我們還是會再次借助藤平的力量。」昨天日韓戰8局下，藤平尚真在日本領先3分時登板，先是三振掉第5、6棒的尹東熙和崔元準，接著對3局上開轟的朴東原，用招牌的直球和指叉球將其解決，該局只用了12球就送出3次三振，其中只有2球被揮擊到。自9日與捷克的熱身賽開始，藤平尚真已經讓9名打者連續三振出局，且都控制在13球內。賽後日本投手教練吉見一起表示，「數據已經說明了一切，親眼看到他對打者的壓制力就知道。甚至連洋聯的打者都說『對上藤平真的很煩』，所以我們選擇時也考量了這一點。」「他現在已經是不可或缺的存在了。」日本教練團對於藤平尚真這次的好表現感到驚嘆，日媒也形容藤平尚真在與韓國之戰展現驚人的三振表現，讓現場大批韓國球迷陷入沈默。今晚台日大戰，兩支2連勝隊伍正面對決，對於小組出線至關重要，誰都不想輸，日本教練團表示，「雖然我們會進量避免連續登版，但明天的比賽必須贏，我們是會再次借助藤平的力量。」這位讓韓國球迷陷入絕望的投手，已成為日本隊不可或缺的支柱。現年26歲的藤平尚真是2016年東北樂天的第一指名，日職首年在一軍出賽8場取得3勝，2018年再拿4勝，然而他在接下來的4年間表現掙扎，只有3勝。本季正式改從牛棚出發，47場比賽繳出1.75的防禦率，成為球隊的關鍵角色。